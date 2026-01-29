В Сочи арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко на время следствия

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Милану и Эльдара Дорошенко, следует из материалов суда, передает ТАСС. По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о детях депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко.

В обоих случаях решения были обжалованы и 28 января переданы на рассмотрение Краснодарского краевого суда.

По словам собеседника агентства, суть предъявленных обвинений не раскрывается в интересах следствия.

Дорошенко также фигурирует в деле бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которого лишили депутатской неприкосновенности в ноябре 2025 года. На Вороновского завели дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). В декабре 2025 года экс-депутата арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Во вторник, 27 января, судебные приставы наложили арест на собственность Дорошенко и Вороновского в рамках иска Генпрокуратуры. Ранее источники РБК сообщили, что в основу иска на сумму 2,8 млрд руб. заложены выводы надзорного ведомства о систематическом нарушении антикоррупционного законодательства со стороны Вороновского и Дорошенко, а также депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко.

Как уточнили собеседники РБК, Генпрокуратура выявила, что Дорошенко, Вороновский и Карпенко не отказались от участия в предпринимательской деятельности в период работы на государственных должностях.