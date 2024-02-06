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Создателя «Елок» исключили из списка лидеров кинопроизводства

Создателя «Елок» исключили из списка лидеров кинопроизводства на 2024 год
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год, откуда исключили создателя «Елок» «Базелевс» и «Марс Медиа Энтертейнмент». Теперь в этом перечне восемь компаний, с 2020-го их неизменно было десять
На съемках одной из частей кинофраншизы &laquo;Елки&raquo;
На съемках одной из частей кинофраншизы «Елки» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год, которые могут получить господдержку, в том числе на безвозвратной основе, на реализацию своих проектов. Об этом сообщается на сайте организации.

В него вошли восемь компаний: ООО «Централ Партнершип», ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», ООО «Кинокомпания «СТВ», ООО «Водород 2011», ООО «Арт Пикчерс Студия», ООО «1-2-3 Продакшн», АО «Дирекция Кино» и АО «ВБД Груп».

Фонд кино ежегодно проводит питчинг проектов, которые могут претендовать на софинансирование, безвозмездный прокат или полный возврат денежных средств. Подать заявки на участие в конкурсе может любой желающий, однако компании — лидеры кинопроизводства, как правило, получают господдержку в приоритетном порядке и соревнуются между собой.

Ранее в этот перечень входило десять компаний, и он оставался без изменений с 2020 года. Сейчас из списка исключили ООО «ММЕ» («Марс Медиа Энтертейнмент»), основанное продюсером Рубеном Дишдишяном, и «Базелевс», которую создал режиссер Тимур Бекмамбетов (в 2022 году он продал свою долю).

Какие фильмы снимал Bazelevs

Тимур Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате $26 млн. Компания также создала киносерии «Елки» и «Горько!». С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, по итогам 2022 года только один из 26 отечественных фильмов, получивших господдержку, окупился в широком прокате (то есть собрал хотя бы в два раза больше производственного бюджета). Речь идет о комедии Александра Фомина «Молодой человек», которая при бюджете 64,8 млн руб. и субсидии 30 млн руб. собрала 192,2 млн руб.

Студия «Базелевс» в последние два года не выпускала фильмов, подходящих под регламент Фонда кино. Там продолжали работать над известной кинофраншизой «Елки». Согласно одному из правил подачи заявок на поддержку отечественного кино, субсидирование проектов-франшиз, начиная с третьей части, не может превышать 50% от производственного бюджета. Серия фильмов содержит десять сиквелов и один спин-офф. Последняя часть, вышедшая на экраны в конце 2023 года, собрала 381 млн руб. при бюджете 150 млн руб.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС
Согласно опросам «ЛитРес» и аналитического центра НАФИ, каждый третий россиянин в 2024 году ожидает премьеру фильма «Мастер и Маргарита», продюсером которого является Рубен Дишдишян. Создатели пока не раскрывают дату проката. Бюджет картины составил 1,2 млрд руб.

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Юлия Овчинникова
Россия Фонд кино Тимур Бекмамбетов
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