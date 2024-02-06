Создателя «Елок» исключили из списка лидеров кинопроизводства

Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год, откуда исключили создателя «Елок» «Базелевс» и «Марс Медиа Энтертейнмент». Теперь в этом перечне восемь компаний, с 2020-го их неизменно было десять

На съемках одной из частей кинофраншизы «Елки» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год, которые могут получить господдержку, в том числе на безвозвратной основе, на реализацию своих проектов. Об этом сообщается на сайте организации.

В него вошли восемь компаний: ООО «Централ Партнершип», ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», ООО «Кинокомпания «СТВ», ООО «Водород 2011», ООО «Арт Пикчерс Студия», ООО «1-2-3 Продакшн», АО «Дирекция Кино» и АО «ВБД Груп».

Фонд кино ежегодно проводит питчинг проектов, которые могут претендовать на софинансирование, безвозмездный прокат или полный возврат денежных средств. Подать заявки на участие в конкурсе может любой желающий, однако компании — лидеры кинопроизводства, как правило, получают господдержку в приоритетном порядке и соревнуются между собой.

Ранее в этот перечень входило десять компаний, и он оставался без изменений с 2020 года. Сейчас из списка исключили ООО «ММЕ» («Марс Медиа Энтертейнмент»), основанное продюсером Рубеном Дишдишяном, и «Базелевс», которую создал режиссер Тимур Бекмамбетов (в 2022 году он продал свою долю).

Какие фильмы снимал Bazelevs



Тимур Бекмамбетов основал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Фильм стал самой кассовой картиной года и собрал в прокате $26 млн. Компания также создала киносерии «Елки» и «Горько!». С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, по итогам 2022 года только один из 26 отечественных фильмов, получивших господдержку, окупился в широком прокате (то есть собрал хотя бы в два раза больше производственного бюджета). Речь идет о комедии Александра Фомина «Молодой человек», которая при бюджете 64,8 млн руб. и субсидии 30 млн руб. собрала 192,2 млн руб.

Студия «Базелевс» в последние два года не выпускала фильмов, подходящих под регламент Фонда кино. Там продолжали работать над известной кинофраншизой «Елки». Согласно одному из правил подачи заявок на поддержку отечественного кино, субсидирование проектов-франшиз, начиная с третьей части, не может превышать 50% от производственного бюджета. Серия фильмов содержит десять сиквелов и один спин-офф. Последняя часть, вышедшая на экраны в конце 2023 года, собрала 381 млн руб. при бюджете 150 млн руб.

РБК направил запрос в Фонд кино.