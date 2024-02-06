ФСБ задержала жителя Камчатки за передачу данных о работе погранслужбы

Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене, сообщило УФСБ. По версии следствия он передавал СБУ данные о работе погранслужбы ФСБ и участниках спецоперации.

Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Оперативники ФСБ задержали жителя Камчатского края, подозреваемого в совершении госизмены (ст. 275 УК России), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Камчатскому краю.

По версии следствия, после начала спецоперации на Украине подозреваемый, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, установил контакт и начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ).

«В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках специальной военной операции и иные данные о ВС России», — говорится в сообщении УФСБ.

Сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края, используя родственников и знакомых, добавили в спецслужбе. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В течение 2023 года ФСБ сообщала о десятках заведенных дел по статье о госизмене. Только в Москве по данной статье за год были арестованы 15 человек, подсчитал РБК.

Ст. 275 УК предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, поправки были разработаны и приняты в течение месяца после гибели при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Ранее максимальное наказание по ст. 275 УК составляло 20 лет заключения. Суд мог назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам.

Материалы дел по статье о госизмене, как правило, засекречиваются, процессы проходят в закрытом режиме. Детали обвинений не разглашаются.