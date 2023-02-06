Число погибших при землетрясении в Турции превысило 1600 человек

Для Турции это землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Толчки ощущались в соседних странах, более 1000 человек погибли в Сирии

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 1651, пострадали 11 119 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

Помимо Турции, от стихийного бедствия пострадали жители Сирии. По последним данным министерства здравоохранения страны, на которые ссылается Al-Hadath, пострадали по меньшей мере 2400 человек, погибли — 1060.

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за 100 лет, с 1939 года. Позже, около 13:30 мск, в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение с аналогичной магнитудой. Оно ощущалось и в соседних странах.

В связи с произошедшим Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур до 12 февраля, сообщается в его Twitter.

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