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Эрдоган поблагодарил Путина за реакцию на землетрясение

Кремль: Эрдоган поблагодарил Путина за оперативную реакцию на землетрясение
Фото: Mahmoud Hassano / Reuters
Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за «оперативную и искреннюю реакцию» на серию землетрясений в стране. Об этом сообщил Кремль.

Российский президент «подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия». «[Эрдоган] дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей», — говорится в сообщении.

Канцелярия турецкого лидера в Twitter уточнила, что в телефонном разговоре Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим при землетрясении. Он пообещал помочь Анкаре в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Путин также предложил помощь Сирии, которая тоже пострадала от землетрясения. В страну вылетят спасатели МЧС России.

В 4:17 утра на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км. Около 13:30 в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение той же магнитуды, оно ощущалось в соседних странах.

По последним данным, более 8 тыс. человек в Турции получили травмы в результате землетрясения, число погибших достигло 1498 человек. В турецких провинциях была приостановлена работа образовательных учреждений на одну-две недели в зависимости от региона. В Сирии погибли 430 человек, более 1,3 тыс. получили травмы.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Россия Владимир Путин землетрясение

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