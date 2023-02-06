Власти Турции заявили о почти 300 погибших в результате землетрясения

Землетрясение произошло утром 6 февраля на юго-востоке страны, оно затронуло десять провинций. Были разрушены более 1,7 тыс. зданий

Фото: Sertac Kayar / Reuters

В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли 284 человека, более 2,3 тыс. ранены, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).



Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 4:17 по местному времени (совпадает с московским) 6 февраля в районе Кахраманмараш. После этого AFAD зафиксировало еще 78 толчков, самый сильный — магнитудой 6,6. Всего землетрясение затронуло десять провинций.

Управление указывает, что жертвы есть в десяти городах: больше всего — в находящемся к югу от эпицентра Газиантепе (80), в самом Кахраманмараше — 70 погибших. Также много жертв — в городе Малатья (47), он находится севернее вышеуказанных городов.

В зоне землетрясения разрушены более 1,7 тыс. зданий, передает Haberturk со ссылкой на вице-президента Фуата Октая. Прекратили работу три аэропорта, кроме того, в эти районы остановили подачу газа, в некоторых местах нет электричества. Туда направили около 2 тыс. спасателей.

Anadolu сообщает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган решил взять на себя руководство штабом AFAD по координации работ после землетрясения.

В результате землетрясения в одной из деревень произошел взрыв газопровода. Кроме того, пострадал объект из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, — крепость в Газиантепе.

Россия уже предложила помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения. В телеграм-канале МЧС говорится, что Москва привела в готовность 100 спасателей и может направить два самолета ИЛ-76. ЕС уже направил спасателей в Турцию, указывает Anadolu.

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Землетрясение коснулось также и Сирии, которая расположена южнее пострадавших турецких районов. Дамаск сообщил о 237 погибших и 639 раненых, большинство из них в городах на севере страны — Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.

Посольства России в обеих странах не сообщали о погибших или пострадавших среди россиян.