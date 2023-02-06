Землетрясение в Турции разрушило внесенную в список ЮНЕСКО крепость

В результате землетрясения в Турции разрушился замок Газиантеп, входящий в список ЮНЕСКО

Вид на замок Газиантеп (Фото: ibrahimhaskologlu / Telegram)

В результате землетрясения в Турции разрушилась историческая крепость в городе Газиантеп, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает газета Yeni Safak в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Степень повреждения памятника еще предстоит определить, из-за подземных толчков в некоторых местах обрушились стены.

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Крепость Газиантеп была построена хеттами — народностью, населявшей Малую Азию в античную эпоху. Во II–III веке нашей эры она была перестроена римлянами. В VI веке византийский император Юстениан провел еще одну перестройку. Здание использовалось как фортификационное сооружение.

Мощное землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,4. По состоянию на 6:30 были зафиксированы 42 повторных толчка, самый сильный из которых был магнитудой 6,6.

Всего, по последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 76 человек. Еще 440 человек пострадали. Речь идет о жителях городов Газиантеп, Кахраманмараш, Шанлыурф, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Малатья, Османие, Хатай и Килис.