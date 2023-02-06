Минобороны: землетрясение в Сирии не повлияло на работу российской авиабазы в Хмеймим

Землетрясение в Сирии не повлияло на работу российской авиабазы в Хмеймим

Авиабаза Хмеймим (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Землетрясение в Сирии и Турции не повлияло на работу российской авиабазы в Хмеймим. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

«Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет», — говорится в сообщении.

Очаг землетрясения магнитудой 7,4 находился в Турции. Магнитуда землетрясения на границе с Сирией достигала 6,4. В нескольких городах страны, в том числе в Баянисе, Джабле и Сармаде, произошло обрушение зданий, сообщает Al Hadath. По последним данным Минздрава, в Сирии погибли 237 человек, ранения получили 639, большинство из них в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.

Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное совещание правительства страны для обсуждения мер по предотвращению последствий землетрясения.