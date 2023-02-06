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WSJ сообщила о возвращении на авиарейсы самых больших в мире самолетов

WSJ выяснил, что крупнейшие в мире авиалайнеры возвращаются на авиарейсы из-за спроса
Спрос на широкофюзеляжные авиалайнеры несколько лет сокращался, эту динамику ускорила пандемия коронавируса. Однако, пишет WSJ, авиакомпании начали постепенно наращивать число заказов самых крупных в мире самолетов
Boeing BA $209,64 Купить
Airbus A380
Airbus A380 (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Перевозчики восстанавливают полеты на дальние расстояния, владельцы крупнейших в мире широкофузеляжных авиалайнеров с сотнями пассажирских мест столкнулись с повышением спроса на них со стороны авиакомпаний, пишет The Wall Street Journal.

В Boeing и Airbus поступают крупные заказы на новые самолеты от перевозчиков и лизингодателей, такие крупные компании как British Airways и Deutsche Lufthansa снова используют собственные двухэтажные самолеты Airbus A380 после консервации по время распространения коронавируса.

«За последние 8-12 месяцев на рынке широкофюзеляжных самолетов произошло огромное ускорение», — заявил изданию главный исполнительный директор одной из крупнейших в мире компаний по лизингу авиалайнеров Air Lease Джон Плюгер.

Как указывает WSJ, среди самых больших широкофузеляжных самолетов в мире Boeing 747-8 с 410 местами, Airbus A380-800 с 545 местами, Airbus A350-1000 с 410 местами, Boeing 787-9 Dreamliner с 296 местами.

Авиакомпании однако прежде отказывались от использования широкофузеляжных самолетов, еще до начала пандемии COVID-19, напоминает WSJ. Перевозчики руководствовались тем, что двухфюзеляжные самолеты или узкофюзеляжные самолеты позволяют экономить топливо, а их салоны легче заполнить пассажирами.

Тренд на использование небольших самолетов усилился с появлением коронавируса: авиакомпании откладывали или отменяли рейсы самых больших и наиболее расходующих топливо самолетов, в том числе — десятки Boeing 747 и Airbus A380. Когда коронавирусные ограничения стали снимать, авиаперевозчики стремились вернуть на рейсы в первую очередь узкофюзеляжные борты.

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Рынок широкофузеляжных самолетов еще не восстановился — по данным OAG, общее число рейсов на двухфюзеляжных самолетах в январе составило 76% от общего числа рейсов, совершенных за тот же месяц в 2020 году. Boeing и Airbus осторожно подходят к наращиванию производства.

В январе этого года Boeing выпустила последний грузовой самолет серии 747 в модификации 747-8 Freighter, последний пассажирский 747-й компаний поставила Korean Air еще в 2017 году. «Boeing 747 уменьшил мир», — заявил Financial Times корпоративный историк Boeing Майкл Ломбарди.

FT отмечает, что причиной прекращения выпуска стал выбор рынка в пользу «более эффективных двухмоторных самолетов». После того, как в 1980-х авиационные власти допустили их к выполнению длинных полетов, двухмоторные лайнеры заняли доминирующее положение на трансатлантических маршрутах.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
гражданская авиация Boeing Airbus
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