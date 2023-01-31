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США прекратили производство Boeing 747

В США больше не будут изготавливать Boeing 747, последний самолет получит Atlas Air
Авиакомпания Boeing прекратила производство 747-х моделей, которые выпускала более 50 лет. Последний грузовой самолет этого семейства получит американская авиакомпания Atlas Air
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Фото: Stephen Brashear / Getty Images
Фото: Stephen Brashear / Getty Images

Компания Boeing 31 января доставит последний самолет Boeing 747, в модификации 747-8 Freighter, после сборки на собственном заводе в Эверетте авиакомпании Atlas Air, сообщает газета Financial Times.

«Этот самолет, с тех пор как был представлен на Парижском авиасалоне в 1969 году, отразил дух эпохи реактивных самолетов и благодаря своим возможностям, эффективности и дальности полета помог сделать коммерческие полеты доступными для широких масс», — говорится в публикации.

«Boeing 747 уменьшил мир», — сказал изданию корпоративный историк Boeing Майкл Ломбарди.

Первый коммерческий 747-й был изготовлен для американской авиакомпании Pan Am в 1970 году и эксплуатировался на маршруте Нью-Йорк — Лондон.

Грузоподъемность последнего произведенного самолета этой модели составляет 133,1 т, что достаточно для перевозки 10 699 золотых слитков, сообщала авиакомпания.

На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским самолетом и оставался таковым еще 36 лет — до разработки Airbus A380, первый полет которого состоялся в 2005 году. Всего за пять десятилетий компания построила 1574 Boeing 747 для более чем 100 клиентов. В самой большой версии он мог перевозить более 500 пассажиров и до сих пор остается самым длинным в мире из эксплуатируемых коммерческих самолетов — 76,2 м.

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Производство четырехмоторных Boeing 747 компания начала сокращать несколько лет назад. Как поясняет Financial Times, рынок постепенно делал выбор в пользу «более эффективных двухмоторных самолетов». После того как авиационные власти допустили их к выполнению длинных полетов в 1980-х, двухмоторные лайнеры постепенно стали лидировать и на трансатлантических маршрутах. Последний пассажирский 747-й компания поставила Korean Air еще в 2017 году, уточняет газета.

В качестве грузового самолета эту модель продолжали заказывать еще несколько лет из-за возможности организовать погрузку через носовую часть, поясняет Financial Times. Кроме того, Boeing продолжала производить самолеты благодаря еще одному престижному контракту — с Air Force One, воздушными силами президента США, который летает на 747-м с 1990 года.

Об окончании сборки последнего 747-го Boeing объявила 6 декабря. В тот день компания завершила ее на заводе в Эверетте, а также сообщила, что введет лайнер в эксплуатацию и передаст Atlas Air уже в следующем месяце.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Boeing Boeing 747 самолет
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