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Пандемия коронавируса ,  
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В России пятый день подряд выявили менее 17 тыс. зараженных COVID-19

За сутки число зараженных выросло на 16,6 тыс. С начала пандемии инфекцию в России выявили у 3,951 млн человек
Фото: Reuters
Фото: Reuters

За последние сутки в России выявили 16 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Меньше 17 тыс. зараженных фиксируют пятый день подряд. Так, по информации штаба, 2 февраля в России зарегистрировали 16,6 тыс. случаев инфицирования, 3 февраля — 16,5 тыс., 4 и 5 февраля — по 16,7 тыс.

Общее число подтвержденных случаев заболевания составило 3 951 233.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в следующих регионах:

  • Москва — 2214;
  • Санкт-Петербург — 1248;
  • Московская область — 955;
  • Нижегородская область — 472;
  • Воронежская область — 369.

Также более 300 новых заболевших зарегистрировано в Ростовской (361), Свердловской (323) и Самарской областях (302). Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской автономной области (восемь), Чукотском автономном округе (шесть) и Ненецком автономном округе (четыре).

Мурашко сообщил об уменьшении на треть числа зараженных COVID-19
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

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По информации оперативного штаба, с начала пандемии в России скончались 76 229 человек, у которых подтвердили COVID-19. За день это число выросло на 497. Выздоровели за все время распространения инфекции 3,436 млн заболевших.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за последние три недели число больных COVID-19 сократилось более чем на 30%: «Мы видим, что коронавирусная инфекция отступает». Всего под наблюдением остается почти 800 тыс. человек, уточнил он.

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отмечают, что темп распространения коронавирусной инфекции замедлился. Важную роль в этом сыграли усилия стран по борьбе с пандемией, информирование населения о мерах защиты, подготовка медработников и кампании вакцинации. ВОЗ призвала продолжать соблюдать меры профилактики.

Автор
Наталия Анисимова
коронавирус статистика COVID-19
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