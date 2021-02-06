В России пятый день подряд выявили менее 17 тыс. зараженных COVID-19
За последние сутки в России выявили 16 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
Меньше 17 тыс. зараженных фиксируют пятый день подряд. Так, по информации штаба, 2 февраля в России зарегистрировали 16,6 тыс. случаев инфицирования, 3 февраля — 16,5 тыс., 4 и 5 февраля — по 16,7 тыс.
Общее число подтвержденных случаев заболевания составило 3 951 233.
Больше всего новых случаев за сутки выявили в следующих регионах:
- Москва — 2214;
- Санкт-Петербург — 1248;
- Московская область — 955;
- Нижегородская область — 472;
- Воронежская область — 369.