Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Как оптимизировать обслуживание и ремонт парка грузовых автомобилей РБК и Gazpromneft, 14:26 Маск любит соцсеть Clubhouse. Вот как она устроена — мы испытали на себе Инвестиции, 14:14 WSJ сообщила о найденных МАГАТЭ радиоактивных следах в Иране Общество, 14:05 РБК Pro: руководителям нужно уметь вовремя замолчать — создатель Twitch Pro, 13:54 В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле Общество, 13:51 Туктамышева поменяла музыку в короткой программе на Билли Айлиш Спорт, 13:49 Туктамышева откроет соревнования фигуристок на Кубке «Первого канала» Спорт, 13:48 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 13:37 При взрыве в Бордо пострадали десять человек Общество, 13:32 Миранчука признали лучшим футболистом «Аталанты» в январе Спорт, 13:25 Канцлер Австрии попросил не связывать Nord Stream 2 с делом Навального Политика, 13:23 Миллионы на Лобанова. Как российский настольный теннис покорил США Спорт, 13:13 В Петербурге перекрыли центр города и закрыли несколько станций метро Политика, 13:05 Хачанов за три часа проиграл в полуфинале теннисного турнира в Мельбурне Спорт, 12:53
Общество ,  
0 

WSJ сообщила о найденных МАГАТЭ радиоактивных следах в Иране

Инспекторы МАГАТЭ осенью 2020 года обнаружили на двух объектах в Иране следы радиоактивных веществ. Источники издания не исключают, что это может говорить о попытках Тегерана создать ядерное оружие
Фото: IIPA / Getty Images
Фото: IIPA / Getty Images

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на двух объектах в Иране следы радиоактивных веществ, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

По данным источников издания, пробы были взяты во время инспекции осенью 2020 года. Какие именно вещества были найдены, дипломаты не уточнили, однако, как пишет WSJ, их наличие может указывать на то, что Иран «предпринял шаги по созданию ядерного оружия».

Собеседники газеты уточнили, что МАГАТЭ еще не проинформировало страны-участницы о результатах инспекции. Агентство запросило у Ирана объяснения по обнаруженным материалам, дипломаты назвали это стандартной практикой.

В Европе осудили разработку Ираном металлического урана
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP

В МАГАТЭ не стали комментировать информацию.

В 2019 году организация обнаружила на объекте в Тегеране частицы урана, информацию о котором Иран ранее не предоставлял МАГАТЭ, передает WSJ. После этого агентство заявило о необходимости проинспектировать другие объекты.

В марте 2020-го гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о случаях использования незаявленных ранее ядерных материалов на трех объектах в Иране и призвал Тегеран обеспечить к ним доступ. Летом прошлого года Иран согласился его предоставить. При этом власти страны подчеркнули, что никогда не стремились к обладанию ядерным оружием.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции

ТВ Израиля сообщило о переговорах Байдена и Ирана о ядерной сделке
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP

В начале текущего года агентство заявило, что иранское руководство начало установку оборудований для производства уранового металла. В Тегеране в ответ сообщили, что это делается «в связи с разработкой нового типа двигателя». Несмотря на это, правительства Великобритании, Франции и Германии осудили подготовку иранских властей к разработке металлического урана, который может применяться в ядерных реакторах и оружии. Они указали, что планы противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий от 2015 года, согласно которому Иран обязуется не участвовать в разработках и исследованиях урановой металлургии в течение 15 лет.

В начале января Тегеран запустил на ядерном объекте в Фордо производство обогащенного урана до 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке лимит в 4%. В США этот шаг назвали «ядерным вымогательством» и выразили надежду, что МАГАТЭ продолжит мониторинг иранской ядерной программы.

Автор
Наталия Анисимова
МАГАТЭ Иран радиоактивное вещество ядерное оружие
Материалы по теме
В США обвинили Иран в попытке «ядерного вымогательства»
Политика
Байден назначит экс-советника Обамы спецпосланником по Ирану
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter