WSJ сообщила о найденных МАГАТЭ радиоактивных следах в Иране

Инспекторы МАГАТЭ осенью 2020 года обнаружили на двух объектах в Иране следы радиоактивных веществ. Источники издания не исключают, что это может говорить о попытках Тегерана создать ядерное оружие

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Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на двух объектах в Иране следы радиоактивных веществ, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

По данным источников издания, пробы были взяты во время инспекции осенью 2020 года. Какие именно вещества были найдены, дипломаты не уточнили, однако, как пишет WSJ, их наличие может указывать на то, что Иран «предпринял шаги по созданию ядерного оружия».

Собеседники газеты уточнили, что МАГАТЭ еще не проинформировало страны-участницы о результатах инспекции. Агентство запросило у Ирана объяснения по обнаруженным материалам, дипломаты назвали это стандартной практикой.

В МАГАТЭ не стали комментировать информацию.