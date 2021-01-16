Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
В IIHF назвали неудивительным решение спонсоров бойкотировать ЧМ в Минске Спорт, 17:45 Лукашенко объяснил протесты закрытыми границами Политика, 17:37 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 17:27 Агент Ари Закарян рассказал о своем отношении к «Ледниковому периоду» Спорт, 17:24 Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря Политика, 17:20 Россия увеличит количество рейсов в Египет Общество, 17:08 В Европе осудили разработку Ираном металлического урана Политика, 16:44 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 16:38 Президент UFC анонсировал решение Нурмагомедова по карьере Спорт, 16:26 Агент отказался считать долгие карьеры фигуристок ключом к популярности Спорт, 16:09 Бывший спикер парламента стал главой правящей партии «Грузинская мечта» Политика, 15:55 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 15:49 Россия решила возобновить полеты в четыре страны Общество, 15:42 В КНР за пять дней возвели больницу на 1,5 тыс. мест для больных COVID-19 Общество, 15:37
Политика ,  
0 

В Европе осудили разработку Ираном металлического урана

Фото: Vahid Salemi / AP
Фото: Vahid Salemi / AP

Правительства Великобритании, Франции и Германии осудили подготовку иранских властей к разработке металлического урана, который может применяться в ядерных реакторах и оружии. Об этом сообщается на сайте британского МИД.

«Мы, правительства Франции, Германии и Великобритании, глубоко обеспокоены заявлением Ирана о том, что он готовится производить металлический уран», — говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении трех стран, планы противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий, согласно которому Иран обязуется не участвовать в разработках и исследованиях урановой металлургии в течение 15 лет. «Производство металлического урана может иметь серьезные военные последствия», — сказано в заявлении.

В США обвинили Иран в попытке «ядерного вымогательства»
Политика
Фото:Atomic Energy Organization of Iran / AP

Ранее Associated Press со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщало, что иранское руководство начало установку оборудований для производства уранового метала. В самой стране заявили, что это делается «в связи с разработкой нового типа двигателя».

В начале января Иран запустил производство обогащенного урана до 20%, что значительно превышает оговоренный по ядерной сделке 2015 года лимит в 4%. Производство запущено на ядерном объекте в Фордо. В США назвали увеличение производства до 20% «ядерным вымогательством» и выразили надежду, что МАГАТЭ и дальше продолжит мониторинг иранской ядерной программы.

Иран Великобритания Германия Франция Иранская ядерная программа
Материалы по теме
В США обвинили Иран в попытке «ядерного вымогательства»
Политика
США решили не выводить авианосец с Ближнего Востока из-за «угроз» Ирана
Политика
Иран запустил производство обогащенного до 20% урана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter