В Европе осудили разработку Ираном металлического урана

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Правительства Великобритании, Франции и Германии осудили подготовку иранских властей к разработке металлического урана, который может применяться в ядерных реакторах и оружии. Об этом сообщается на сайте британского МИД.

«Мы, правительства Франции, Германии и Великобритании, глубоко обеспокоены заявлением Ирана о том, что он готовится производить металлический уран», — говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении трех стран, планы противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий, согласно которому Иран обязуется не участвовать в разработках и исследованиях урановой металлургии в течение 15 лет. «Производство металлического урана может иметь серьезные военные последствия», — сказано в заявлении.

Ранее Associated Press со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщало, что иранское руководство начало установку оборудований для производства уранового метала. В самой стране заявили, что это делается «в связи с разработкой нового типа двигателя».