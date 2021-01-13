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Ученые в Австралии усомнились в эффективности вакцины AstraZeneca

По мнению ученых, вакцина из-за низкой эффективности не сформирует в Австралии коллективный иммунитет. Они предложили приостановить развертывание вакцинации этим препаратом и закупить более эффективные вакцины от Pfizer и Moderna
Pfizer PFE $37,14 -0,03% Купить
Фото: Dominic Lipinski / Reuters
Фото: Dominic Lipinski / Reuters

Австралийские ученые попросили правительство пересмотреть стратегию вакцинации от коронавируса, сообщила газета Financial Times. Они опасаются, что вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, недостаточно эффективна для формирования коллективного иммунитета.

Ученые заявили, что Австралии нужно заказать дополнительные поставки вакцин, которые создали американские компании Pfizer и Moderna. По информации разработчиков, эти препараты показали эффективность более 90%, в то время как средняя эффективность вакцины AstraZeneca составила 70%.

«Пока мы не получим больше данных, которые покажут, что AstraZeneca так же хороша, как и другие вакцины, научный и медицинский риск, который вы берете на себя, заключается в том, что вы не добьетесь коллективного иммунитета. Политический же риск заключается в том, что вы получите хорошую вакцину для богатых и не такую хорошую — для бедных», — заявил президент Австралийской медицинской ассоциации Эндрю Миллер. Он предложил приостановить запланированное развертывание вакцинации препаратом от AstraZeneca и закупить более эффективные.

Такое же мнение высказала другой австралийский ученый. «Формирование коллективного иммунитета действительно важно, поскольку именно он остановит распространение вируса и поможет нам вернуться к нормальной жизни. Проблема в том, что мы в значительной степени полагаемся на вакцину AstraZeneca и подавляющее большинство австралийцев будет привито именно ею. <...> Однако эффективность вакцины, [способной создать коллективный иммунитет], должна быть минимум 70 или 80%», — заявила эксперт общества по инфекционным заболеваниям, научный сотрудник Университета им. Монаша Мишель Ананда-Раджа в эфире телеканала 9news.

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Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В правительстве в ответ на заявления ученых отметили, что не планируют менять стратегию вакцинации населения. «Вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна», — заявил главный врач Австралии Пол Келли. По его словам, выбор властей состоит не в том, что «одно лучше другого». «В этом году [вакцина AstraZeneca] — это тот доступный вариант, который позволит обеспечить максимальное развертывание вакцины, чтобы спасти и защитить жизни», — заявил главный врач.

Австралия совершила предзаказы на три вакцины от коронавируса. Самый большой она разместила на препарат AstraZeneca — 53 млн доз. Кроме того, Канберра договорилась о поставке 51 млн доз вакцины, разработанной американской компанией Novavax, и 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что австралийский регулятор одобрит использование препарата AstraZeneca уже в феврале, сообщил Келли.

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Помимо этих препаратов, власти Австралии рассчитывали получить собственную вакцину от коронавируса, которую разрабатывали Университет Квинсленда и биотехнологическая компания CSL. Однако в декабре ее испытания были приостановлены после того, как несколько участников исследования сдали ложноположительные тесты на ВИЧ.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
вакцина Австралия коронавирус
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