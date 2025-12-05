Силы ПВО уничтожили 44 дрона над регионами России за три часа
Силы ПВО уничтожили 44 украинских дрона в период с 20:00 до 23:00 мск 4 декабря над пятью российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов перехватили в небе над Курской областью — 30. Восемь беспилотников уничтожили над Ростовской областью, три — над Белгородской, два — над Воронежской, один — над Брянской.
На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты ввел аэропорт Саратова в 23:30 мск. Меры продолжают действовать.
В ночь на 4 декабря силы ПВО сбили 76 дронов над территорией России. 21 дрон перехватили над Крымом, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, 7 — над Белгородской областью, 4 — над Брянской, 3 — над Воронежской, по 2 — над Орловской и Рязанской областями, и по одному — над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями, а также над Черным морем.
