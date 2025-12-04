Минобороны заявило об уничтожении четырех морских дронов в Черном море
Черноморский флот уничтожил в северо-западной части Черного моря четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.
Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 195 украинских беспилотников самолетного типа.
Минобороны и власти российских регионов неоднократно сообщали об атаках морских дронов. Так, в начале ноября у берегов Туапсе в акватории Черного моря взорвался безэкипажный катер ВСУ.
В результате взрывная волна повредила постройки на берегу. Тогда были уничтожены четыре морских дрона. При ударе никто не пострадал.
