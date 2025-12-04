 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны заявило об уничтожении четырех морских дронов в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Черноморский флот уничтожил в северо-западной части Черного моря четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 195 украинских беспилотников самолетного типа.

Минобороны заявило о поражении ВПК и объектов энергетики Украины
Политика
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны и власти российских регионов неоднократно сообщали об атаках морских дронов. Так, в начале ноября у берегов Туапсе в акватории Черного моря взорвался безэкипажный катер ВСУ.

В результате взрывная волна повредила постройки на берегу. Тогда были уничтожены четыре морских дрона. При ударе никто не пострадал.

