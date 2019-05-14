В МВД назвали самые частые ошибки у сдающих экзамен на водительские права

В МВД рассказали, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает RT.

На «площадке» кандидаты в водители зачастую не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом. При сдаче «города» самая распространенная ошибка — не включенный поворотник перед началом движения, перестроением, поворотом или остановкой. Кроме того, в число распространенных ошибок вошли неуверенное управление автомобилем и заглохший в процессе экзамена двигатель, указали в МВД. В министерстве отметили, что более чем из 3 млн теоретических экзаменов, проведенных в 2018 году, с первого раза были сданы 1,2 млн (41%).

В апреле замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. сообщил, что Госавтоинспекция в конце 2019 года планирует увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. По его словам, каждой задаче будет присваиваться балл в зависимости от степени значимости. При сдаче экзамена кандидат в водители сможет допустить больше ошибок в том случае, если они негрубые, а при неправильном ответе на вопрос, незнание которого в наибольшей степени может в реальной обстановке вызвать ДТП, экзамен будет прекращен.