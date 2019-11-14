Садовничий признался в волнении из-за перспектив сохранить пост ректора

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что решение о том, останется ли он руководителем вуза, «за президентом страны», передает «Интерфакс».

«Решения пока нет. Я, конечно, волнуюсь, но у меня есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока», — рассказал Садовничий.

По закону ректоров МГУ и СПбГУ назначает президент России. По достижении ими предельного возраста для этой должности (65 лет) он может дважды продлевать их полномочия — каждый раз на пять лет. Садовничий руководит МГУ с 1992 года, в апреле ему исполнилось 80 лет, в 2014 году его полномочия продлили во второй раз.

14 ноября комитет Госдумы по образованию и науке поддержал законопроект, в котором предлагается снять ограничения по числу сроков, на которые президент может назначать ректоров МГУ и СПбГУ.