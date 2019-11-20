Госдума одобрила закон о праве Путина оставить Садовничего ректором МГУ

Депутаты приняли во втором чтении проект закона, снимающего ограничение на число продлений президентом срока полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Виктор Садовничий и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Государственная дума приняла во втором чтении поправки к закону, регулирующему порядок назначения ректоров Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

Принятая поправка предусматривает снятие установленного действующим законом ограничения, в соответствии с которым президент России может продлить срок полномочий ректоров МГУ и СПбГУ после достижения теми предельного возраста (65 лет) лишь дважды (.doc).

«Слово «дважды» исключить», — говорится в тексте законопроекта. Таким образом, президент сможет продлевать сроки полномочия ректоров двух вузов неограниченное число раз.

Это особенно важно для нынешнего ректора МГУ Виктора Садовничего, которому уже исполнилось 80 лет, и он уже дважды (в декабре 2009 года и в декабре 2014 года) переназначался президентом. В середине ноября Садовничий признался, что «волнуется», но у него «есть еще месяц ожидания до окончания положенного срока». При этом ректор отметил, что решение о том, продолжит ли он быть руководителем МГУ, остается «за президентом страны».

В конце октября Путин провел встречу с Садовничим. На открытой части встречи президент и ректор МГУ обсуждали работу вуза и его перспективы. Газета «Ведомости» писала, что «еще одной важной темой разговора в закрытой части встречи могла стать дальнейшая судьба самого Садовничего».