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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Как растут доходы бюджета от повышения НДС, единые правила для разрешений на работу, детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому», самая быстрорастущая экономика; главные новости — в обзоре РБК

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

По подсчетам ведомства, в ближайшие три года казна получит свыше 2 трлн руб. благодаря действующей с января повышенной ставки НДС, которую подняли с 18 до 20%. Так, на 2020 год прогнозируется поступление 639 млрд руб., в 2021 — 686 млрд руб., а в 2022 — 737 млрд руб.

  • Рост дополнительных доходов бюджета от повышения НДС составит более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годах и превысит инфляцию (по 4% ежегодно).
  • Сборов НДС, полученных только от повышения ставки, в 2020 году хватит для полного финансирования расходов бюджета по жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды.
  • В 2019 году бюджет получит от повышения НДС примерно 507 млрд руб. Рейтинговое агентство АКРА прогнозирует сумму в 545 млрд руб. от увеличения ставки.

Минэкономразвития выступило за единые правила для разрешений на работу бизнесу

Министерство подготовило законопроект, согласно которому разрешения на разные виды деятельности бизнесу предлагается выдавать по единым правилам.

  • Согласно действующему законодательству, разрешения выдаются на более чем 500 видов деятельности, при этом процедуры регулируются по-разному, в основном ведомственными актами.
  • Подобная ситуация увеличивает нагрузку на бизнес, считает ответственный секретарь комитета по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Илья Борзик.
  • Общие правила должны дать бизнесу «четкое понимание» того, как получить разрешения, а также гарантировать прозрачность процедур, заявил замминистра экономического развития Савва Шипов.

В «Нафтогазе» раскрыли детали нового иска к «Газпрому»

В первую очередь претензии касаются пересмотра транзитного тарифа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Сумма требований к «Газпрому» по новому иску составляет около $12 млрд.

  • Витренко считает, что пересмотр тарифов необходим, так как с 2009 года порядок их формирования серьезно изменился, а действующее соглашение на транзит не соответствует уровню тарифов на рынке ЕС.
  • «Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет $11,8 млрд (плюс проценты), — заявил он.
  • «Нафтогаз» также требует от «Газпрома» отчитаться о поставках газа на неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке Украины. Российская компания регулярно сообщает о поставках газа в Донбасс. 

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

Согласно данным Международного валютного фонда, в 2020 году экономический рост Гайаны составит 86%, хотя в текущем году экономика страны вырастет всего на 4,4%.

  • Темпы роста экономики Гайаны, по ожиданиям МВФ, должны в 14 раз превысить прогнозируемые темпы роста Китая.
  • Годовой ВВП южноамериканской страны вырастет с $4 млрд в текущем году до $15 млрд в 2024.
  • Прогнозируемый рост связывают с доходом от нефтяных месторождений, которые обнаружили в 2015 году. По словам независимого аналитика Натальи Идальго, в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения — 3900 барр. морских запасов на человека против 1900 барр. у Саудовской Аравии.
Автор: Константин Нагаев
Теги: НДС, Минэкономразвития, «Нафтогаз», рост экономики
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