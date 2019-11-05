Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как растут доходы бюджета от повышения НДС, единые правила для разрешений на работу, детали нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому», самая быстрорастущая экономика; главные новости — в обзоре РБК

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

По подсчетам ведомства, в ближайшие три года казна получит свыше 2 трлн руб. благодаря действующей с января повышенной ставки НДС, которую подняли с 18 до 20%. Так, на 2020 год прогнозируется поступление 639 млрд руб., в 2021 — 686 млрд руб., а в 2022 — 737 млрд руб.

Рост дополнительных доходов бюджета от повышения НДС составит более 7% ежегодно в 2021 и 2022 годах и превысит инфляцию (по 4% ежегодно).

Сборов НДС, полученных только от повышения ставки, в 2020 году хватит для полного финансирования расходов бюджета по жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды.

В 2019 году бюджет получит от повышения НДС примерно 507 млрд руб. Рейтинговое агентство АКРА прогнозирует сумму в 545 млрд руб. от увеличения ставки.

Минэкономразвития выступило за единые правила для разрешений на работу бизнесу

Министерство подготовило законопроект, согласно которому разрешения на разные виды деятельности бизнесу предлагается выдавать по единым правилам.