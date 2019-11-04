«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

В документе речь в первую очередь идет о пересмотре транзитного тарифа. Кроме того, «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» предоставить декларации о поставках газа на неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке Украины

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

«Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и главное — мы требуем пересмотреть транзитный тариф», — заявил он.

Кроме того, «Нафтогаз» потребовал от российской компании предоставить декларации о поставках газа на неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке страны.

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