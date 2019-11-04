Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 23:09 В Белоруссии ответили на реакцию Медведева на слова о чужих войнах Политика, 23:05 «Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому» Бизнес, 22:38 Украина и три страны ЕС продлили санкции против России Политика, 22:20 США ввели санкции против иранских военных и сына аятоллы Хаменеи Политика, 22:06 МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики Экономика, 21:34 Как устроены современные кухонные плиты и духовки РБК и Electrolux, 21:12 «Спартак» потерпел первое поражение под руководством Тедеско Спорт, 21:01 Британия понизила уровень террористической угрозы Общество, 20:42 «Нефтехимик» выиграл девятый матч подряд в КХЛ Спорт, 20:34 Убийство главы центра «Э» Ингушетии Общество, 20:26 Путин уволил более десяти генералов СКР, МВД и МЧС Политика, 20:21 Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя Общество, 20:04 Как наслаждаться отдыхом без чувства вины РБК и Renault, 20:00
Бизнес ,  
0 
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
В документе речь в первую очередь идет о пересмотре транзитного тарифа. Кроме того, «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» предоставить декларации о поставках газа на неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке Украины

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».

«Теперь относительно наших исковых требований в новом арбитраже. Первое и главное — мы требуем пересмотреть транзитный тариф», — заявил он.

Кроме того, «Нафтогаз» потребовал от российской компании предоставить декларации о поставках газа на неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке страны.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Нафтогаз, Газпром, тариф
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter