Минэкономики выступило за единые правила для разрешений на работу бизнесу

Минэкономики выступило за единые правила для разрешений на работу бизнесу

При нынешнем законодательстве разрешения оформляются более чем на 500 видов деятельности, но регулируются процедуры по-разному — в основном, ведомственными актами. В такой ситуации нагрузка на бизнес увеличивается, считаю эксперты

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минэкономразвития подготовило законопроект, который предусматривает, что бизнес должен получать разрешения на разные виды деятельности по единым правилам. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с документом.

Как пояснил газете вице-президент РСПП Александр Варварин, при нынешнем законодательстве разрешения оформляются более чем на 500 видов деятельности, но регулируются процедуры по-разному — в основном, ведомственными актами. В такой ситуации нагрузка на бизнес увеличивается, заявил изданию ответственный секретарь комитета по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Илья Борзик.

Замминистра экономики Савва Шипов в свою очередь сообщил, что благодаря общим правилам у бизнеса появится «четкое понимание» того, как получать эти разрешения. Единая система, по его мнению, также «гарантирует прозрачность процедур».

Законопроект предполагает, что данные о выданных разрешениях будут бесплатно доступны в открытом доступе в электронных реестрах. Однако, если речь идет о безопасности и обороне, будут выдаваться печатные документы, уточнили «Ведомостям» в Минэкономразвития.