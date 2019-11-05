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Минэкономики выступило за единые правила для разрешений на работу бизнесу
При нынешнем законодательстве разрешения оформляются более чем на 500 видов деятельности, но регулируются процедуры по-разному — в основном, ведомственными актами. В такой ситуации нагрузка на бизнес увеличивается, считаю эксперты
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минэкономразвития подготовило законопроект, который предусматривает, что бизнес должен получать разрешения на разные виды деятельности по единым правилам. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с документом.

Как пояснил газете вице-президент РСПП Александр Варварин, при нынешнем законодательстве разрешения оформляются более чем на 500 видов деятельности, но регулируются процедуры по-разному — в основном, ведомственными актами. В такой ситуации нагрузка на бизнес увеличивается, заявил изданию ответственный секретарь комитета по контрольно-надзорной деятельности «Деловой России» Илья Борзик.

Замминистра экономики Савва Шипов в свою очередь сообщил, что благодаря общим правилам у бизнеса появится «четкое понимание» того, как получать эти разрешения. Единая система, по его мнению, также «гарантирует прозрачность процедур».

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Законопроект предполагает, что данные о выданных разрешениях будут бесплатно доступны в открытом доступе в электронных реестрах. Однако, если речь идет о безопасности и обороне, будут выдаваться печатные документы, уточнили «Ведомостям» в Минэкономразвития.

Впрочем, пишет газета, у бизнеса «есть претензии» к документу. В частности, предприниматели недовольны, что для лицензирования, аккредитации и сертификации раздельное регулирование останется прежним. Кроме того, указал Борзик, в нынешней редакции законопроекта список разрешений открытый, что создает неопределенность. Член совета «Опоры России» Дмитрий Несветов добавил, что условия выдачи разрешений «все время меняются», и бизнесу необходимо тратить время и деньги, чтобы подстраиваться под них.

Автор: Артём Губенко
Теги: Минэкономразвития, разрешение, бизнес
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