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Умерла бывший главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова

Экс-главред «Союзмультфильма» Татьяна Папорова умерла на 83-м году жизни
Папорова свыше 40 лет работала в «Союзмультфильме». Она писала сценарии к мультикам, а также руководила созданием «Чебурашки», «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов»
Татьяна Папорова
Татьяна Папорова (Фото: kinopoisk.ru)

Бывший главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет, сообщили РБК в пресс-службе киностудии.

«К сожалению, Татьяны Папоровой не стало. Прощание пройдет завтра в 11:00 по адресу: Маросейка, д. 5, стр. 2», — уточнили там.

Как писал SHOT, Папорова умерла накануне в своей квартире в Останкино. Причиной, по данным телеграм-канала, стала множественная миелома.

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Папорова более 40 лет своей жизни посвятила работе на «Союзмультфильме», с 2006 года занимала пост главного редактора студии. Она сама писала сценарии к мультикам, а также руководила созданием «Чебурашки», «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов» и др., в советское время совместно с японской киностудией работала над «Приключениями пингвиненка Лоло».

Накануне скончалась еще одна легенда «Союзмультфильма» — мультипликатор Марина Восканьянц. Она больше 30 лет проработала в «Союзмультфильме», специализировалась на танцевальных сценах. Среди ее работ — «Щелкунчик», «Три толстяка», «Дюймовочка».

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