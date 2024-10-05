Умерла бывший главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова
Бывший главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет, сообщили РБК в пресс-службе киностудии.
«К сожалению, Татьяны Папоровой не стало. Прощание пройдет завтра в 11:00 по адресу: Маросейка, д. 5, стр. 2», — уточнили там.
Как писал SHOT, Папорова умерла накануне в своей квартире в Останкино. Причиной, по данным телеграм-канала, стала множественная миелома.
Папорова более 40 лет своей жизни посвятила работе на «Союзмультфильме», с 2006 года занимала пост главного редактора студии. Она сама писала сценарии к мультикам, а также руководила созданием «Чебурашки», «Ну, погоди!», «Бременских музыкантов» и др., в советское время совместно с японской киностудией работала над «Приключениями пингвиненка Лоло».
Накануне скончалась еще одна легенда «Союзмультфильма» — мультипликатор Марина Восканьянц. Она больше 30 лет проработала в «Союзмультфильме», специализировалась на танцевальных сценах. Среди ее работ — «Щелкунчик», «Три толстяка», «Дюймовочка».
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов