Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц

В возрасте 90 лет умерла художник-мультипликатор Марина Восканьянц. Она больше 30 лет проработала в «Союзмультфильме», специализировалась на танцевальных сценах. Среди ее работ — «Щелкунчик», «Три толстяка», «Дюймовочка»

Марина Восканьянц (Фото: kapkov1912 / Telegram)

В ночь на 4 октября умерла заслуженный художник России, мультипликатор Марина Восканьянц, много лет проработавшая в «Союзмультфильме». Об этом сообщил шеф-редактор киностудии, заслуженный работник культуры России Сергей Капков в телеграм-канале. Ей было 90 лет.

Восканьянц была художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959 по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе. Она работала над многими известными картинами, среди них «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло». Капков отмечает, что Восканьянц специализировалась на танцевальных сценах, а ее «визиткой» стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике» (1973).

Восканьянц с детства увлекалась мультфильмами и танцами, пишет Капков. «В пятилетнем возрасте Марина впервые увидела мультфильмы, это были шедевры Уолта Диснея. Это был 1939 год. Перед началом сеанса в кинотеатре шел концерт. «Какой-то мальчик лет семи в красной рубашке, подпоясанной золотым кушачком, танцевал. Что он танцевал? Очевидно, русскую пляску. И я даже не знаю, что сильнее на меня подействовало — Дисней или этот мальчик», — приводит он воспоминания художницы.

В 1955 году она поступила в школу гармонической гимнастики балерины и балетмейстера Людмилы Алексеевой, а с 1980-го сама начала преподавать гармоническую гимнастику при Московском доме ученых. До этого Восканьянц отучилась в Московской центральной художественной школе, а с 1956 по 1958 год занималась на курсах мультипликаторов при «Союзмультфильме».

«Марина Константиновна Восканьянц прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию, воспитала прекрасную дочь Таню Подгорскую, которая пошла по маминым стопам. И стала легендой. Светлая память», — добавил Капков.