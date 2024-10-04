 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц

В возрасте 90 лет умерла художник-мультипликатор Марина Восканьянц. Она больше 30 лет проработала в «Союзмультфильме», специализировалась на танцевальных сценах. Среди ее работ — «Щелкунчик», «Три толстяка», «Дюймовочка»
Марина Восканьянц
Марина Восканьянц (Фото: kapkov1912 / Telegram)

В ночь на 4 октября умерла заслуженный художник России, мультипликатор Марина Восканьянц, много лет проработавшая в «Союзмультфильме». Об этом сообщил шеф-редактор киностудии, заслуженный работник культуры России Сергей Капков в телеграм-канале. Ей было 90 лет.

Восканьянц была художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959 по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе. Она работала над многими известными картинами, среди них «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Приключения пингвиненка Лоло». Капков отмечает, что Восканьянц специализировалась на танцевальных сценах, а ее «визиткой» стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике» (1973).

Восканьянц с детства увлекалась мультфильмами и танцами, пишет Капков. «В пятилетнем возрасте Марина впервые увидела мультфильмы, это были шедевры Уолта Диснея. Это был 1939 год. Перед началом сеанса в кинотеатре шел концерт. «Какой-то мальчик лет семи в красной рубашке, подпоясанной золотым кушачком, танцевал. Что он танцевал? Очевидно, русскую пляску. И я даже не знаю, что сильнее на меня подействовало — Дисней или этот мальчик», — приводит он воспоминания художницы.

Банк России выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»
Финансы

В 1955 году она поступила в школу гармонической гимнастики балерины и балетмейстера Людмилы Алексеевой, а с 1980-го сама начала преподавать гармоническую гимнастику при Московском доме ученых. До этого Восканьянц отучилась в Московской центральной художественной школе, а с 1956 по 1958 год занималась на курсах мультипликаторов при «Союзмультфильме».

«Марина Константиновна Восканьянц прожила долгую жизнь, стала заслуженным художником РФ, получила почетный приз Суздальского фестиваля за вклад в профессию, воспитала прекрасную дочь Таню Подгорскую, которая пошла по маминым стопам. И стала легендой. Светлая память», — добавил Капков.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
«Союзмультфильм» мультфильмы мультипликатор Сергей Капков
Материалы по теме
Омбудсмен удивилась ответу умной колонки о сущности Маши из мультфильма
Общество
«Союзмультфильм» обратился в СК из-за прав на «Чебурашку» в США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Трамп предрек ад в США при победе ХаррисПолитика, 16:45
Хинштейн заявил об отсутствии планов запрещать песни артистов-иноагентовТехнологии и медиа, 16:35
Лукашенко пообещал не дать Польше «оттяпать» запад УкраиныПолитика, 16:34
Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника, соответствующий генерал-майоруПолитика, 16:32
Беспилотник вблизи Запорожской АЭС сбили без участия сил ПВОПолитика, 16:12
Какие изменения ждут маркетплейсы в 2025 году: прогнозы экспертовPro, 16:10
Лукашенко предложил Украине восстановить страну с помощью белорусовПолитика, 16:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Уголь, дроны и цемент: что нужно знать о бизнес-империи Гаутама АданиОтрасли, 16:07
Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ в случае атаки ЦАХАЛПолитика, 16:06
Александра Мостового экстренно госпитализировалиСпорт, 15:57
Ford представил новое поколение внедорожника ExpeditionАвто, 15:55
Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством»Спорт, 15:51
Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе за рубеж ₽251 млнОбщество, 15:45
На Украине вдвое сократили срок явки по повестке в военкоматПолитика, 15:45