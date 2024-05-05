Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко
В возрасте 79 лет умер советский и российский режиссер, сценарист и художник-мультипликатор Александр Горленко, сообщила пресс-служба Музея Победы.
В музее отметили, что Горленко «дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам» и «способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии «Союзмультфильм».
Горленко родился в Красноярске. С 1969 по 1970 год он работал художником на студии «Союзмультфильм», в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы во ВГИКе. С 1972 по 1980 год был художником-мультипликатором, а в 1980-м стал режиссером.
При его участии были созданы мультфильмы «Дом, который построил Джек» (1976), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1973), «Необычный друг» (1975), «Халиф-аист» (1981), фильм «Новые бременские» (2000) и десятки других работ, многие из которых отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.
С середины 1990-х годов Горленко занимается педагогикой — он преподавал анимацию в Московском кинолицее. С 1995 года был руководителем мастерской компьютерной графики и анимации ВГИКа, с 1995 по 1999 год руководил факультетом Российского кинолицея. В 2010 году получил звание заслуженного работника культуры России. Также Горленко входил в творческий совет музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни».
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России