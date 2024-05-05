Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

На 80-м году жизни умер один из основоположников школы отечественной анимации, советский и российский художник-мультипликатор Александр Горленко. С 1980 года он был режиссером «Союзмультфильма»

Александр Горленко (Фото: muzeypobedy / Telegram)

В возрасте 79 лет умер советский и российский режиссер, сценарист и художник-мультипликатор Александр Горленко, сообщила пресс-служба Музея Победы.

В музее отметили, что Горленко «дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам» и «способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии «Союзмультфильм».

Горленко родился в Красноярске. С 1969 по 1970 год он работал художником на студии «Союзмультфильм», в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы во ВГИКе. С 1972 по 1980 год был художником-мультипликатором, а в 1980-м стал режиссером.

При его участии были созданы мультфильмы «Дом, который построил Джек» (1976), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1973), «Необычный друг» (1975), «Халиф-аист» (1981), фильм «Новые бременские» (2000) и десятки других работ, многие из которых отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.

С середины 1990-х годов Горленко занимается педагогикой — он преподавал анимацию в Московском кинолицее. С 1995 года был руководителем мастерской компьютерной графики и анимации ВГИКа, с 1995 по 1999 год руководил факультетом Российского кинолицея. В 2010 году получил звание заслуженного работника культуры России. Также Горленко входил в творческий совет музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни».