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Дело Тимура Иванова ,  
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ТАСС сообщил об аресте связанных с Ивановым Bentley и Cadillac

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Суд в Москве наложил обеспечительный арест на восемь автомобилей и два мотоцикла в рамках дела бывшего замминистра обороны. Его обвиняют в получении взятки

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на восемь автомобилей и два мотоцикла в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, арестованные машины «принадлежат третьим лицам, однако находятся в фактическом пользовании Иванова».

В частности, речь идет об аресте Bentley Continental, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz G63 AMG и ретро-автомобиля 1967 года выпуска, а также мотоциклов MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.

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Кроме того, арест был наложен на несколько объектов недвижимости и земельный участок компании «Дворянское гнездо». По версии следствия, экс-замминистра фактически контролировал эту собственность.

Иванов был арестован весной этого года. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, от 8 до 15 лет лишения свободы). По делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

По версии СК, бывший замглавы Минобороны обеспечил заключение контрактов на выгодных условиях для «Олимпситистроя» при строительстве трех кадетских корпусов. Один из них расположен в Омске, другой — в Кемерово, третий — в Твери. Ущерб составил более 2,18 млрд руб.

Кроме того, считает следствие, Иванов обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости, рассказали в правоохранительных органах. Сам бывший замминистра объясняет индексацию увеличением фактических объемов строительства, и настаивает, что все три корпуса были введены в эксплуатацию. По его словам, он не знает, кто принимал эти объекты, а конкурсы проходили в том числе в главном военном строительном управлении по спецобъектам и главном управлении обустройства войск, сообщает ТАСС.

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Елена Чернышова
Тимур Иванов взятка арест уголовное дело Минобороны
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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