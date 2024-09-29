ТАСС: в деле Иванова может появиться обвинение в создании ОПС

ТАСС узнал, что в деле Иванова может появиться новое обвинение

Органы предварительного следствия могут добавить в дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Конструкция обвинения в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и других соучастников преступления по всем признакам попадает под статью 210 УК (создание и участие в преступном сообществе). Вероятность появления нового в деле обвинения велика», — сказал собеседник агентства.

Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб.

Бывшего замглавы Минобороны задержали в апреле и вменили ч. 6 ст. 290 УК. Следствие считает, что он получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которого обвинили в соучастии при получении взятки Ивановым, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, который, по версии следствия, дал взятку.

Иванов, как полагают следователи, получил взятку за преференции при строительстве зданий, в том числе корпусов Омского и Кемеровского училищ. Ущерб государству от действий бывшего заместителя Сергея Шойгу составил более 2,18 млрд руб.

Иванов стал замминистра обороны в 2016 году, а до этого в течение трех лет возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.