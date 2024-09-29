«РИА Новости» сообщило, что в деле Тимура Иванова появился Cadillac

В деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, появились два новых автомобиля — Cadillac Escalade 2021 года и раритетный автомобиль 1967 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные документы и судебные материалы.

Иванов в 2019 году возглавил рейтинг самых богатых силовиков России по версии Forbes. По данным журнала на 2018 год, доход семьи Иванова составил 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн. За время работы Иванова в Минобороны он вместе с супругой приобрел в собственность как минимум жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м, а каждый год они покупали новую машину или мотоцикл; среди их автомобилей — Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. 24 апреля занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу отстранил от должности Иванова, который занимал ее с 2016 года.

Ущерб государству от действий бывшего заместителя Шойгу составил более 2,18 млрд руб. Иванов свою вину не признал. По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин, которого обвинили в соучастии при получении взятки Ивановым, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, который, по версии следствия, дал взятку.

29 сентября ТАСС узнал, что органы предварительного следствия могут добавить в дело Иванова обвинение в организации и участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб.