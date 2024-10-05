ТАСС узнал о тверском кадетском корпусе в деле Тимура Иванова

ТАСС: один из кадетских корпусов из дела Тимура Иванова находится в Твери

Один из кадетских корпусов, фигурирующих в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, находится в Твери, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство узнало о том, что дело бывшего чиновника связано со строительством кадетских корпусов, в конце сентября. Следователи считают, что Иванов получил взятку за преференции при строительстве зданий, ущерб составил более 2,18 млрд руб.

ТАСС указывал, что речь идет о трех кадетских корпусах, один из которых находится в Омске, другой — в Кемерово. Где располагается третий, не говорилось. Все три здания строились компанией «Олимпситистрой», которая также фигурирует в деле.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. По делу также проходят бизнесмен Сергей Бородин — как соучастник Иванова и обвиняемый в даче взятки глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

По ранее озвученной версии следствия, Тимур Иванов помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По информации ТАСС, экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Свою вину он не признает.