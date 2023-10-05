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Путин наградил орденами Куценко и Мазепина

Владимир Путин наградил орденами Гошу Куценко и Дмитрия Мазепина
Актер удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве», а основатель «Уралхима» — ордена Александра Невского
Гоша Куценко
Гоша Куценко (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Куценко удостоен награды «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Кроме того, орденом Александра Невского награжден основатель «Уралхима», член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрий Мазепин «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

До весны 2022 года Мазепин был крупнейшим акционером «Уралхима», в марте он попал под санкции ЕС и Великобритании. В Брюсселе тогда уточняли, что в санкционные списки были включены лица, принимавшие участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Сразу после этого бизнесмен продал контрольный пакет (52%) в «Уралхиме» и покинул пост гендиректора.

Гоша (Юрий) Куценко родился на Украине, в Запорожье. Затем вместе с семьей он переехал во Львов, с 1988 года живет в Москве. С 2008 года работает в театре имени Моссовета. Он также сыграл десятки ролей в кино, включая фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Мама, не горюй», «Любовь-морковь», «Елки» и др. В 2018 году Путин наградил артиста медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В том же году Куценко попал в базу украинского сайта «Миротворец» за «организацию нарушения государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан», а также за пропаганду и попытки «легализации аннексии Крыма». Кроме того, актер снимался в фильмах «Каникулы президента» и «Балканский рубеж» в Крыму.

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В марте Куценко в интервью aif.ru рассказывал, что выступал в госпиталях перед военнослужащими, участвующими в военной операции на Украине. «То, что происходит вокруг — огромная психическая нагрузка. Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях. О людях, которые гибнут. Переживаешь о будущем всех нас. И живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути. Как все мамы, открывающие нам этот мир. Какой бы национальности ни были их сыновья», — говорил он.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин Дмитрий Мазепин орден
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