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Путин наградил Хабенского орденом Почета

Владимир Путин наградил Константина Хабенского орденом Почета
Хабенский получил награду за «вклад в развитие отечественной культуры». Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки награждена орденом Дружбы
Константин Хабенский
Константин Хабенский (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин наградил художественного руководителя и директора МХТ им. А.П. Чехова, актера Константина Хабенского орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Хабенский удостоен награды за «вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Награду — орден Дружбы — получила также заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», журналистка Тина Канделаки за «заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Канделаки заняла пост замгендиректора «Газпром-Медиа» в сентябре 2021 года. В феврале 2022 года стала и.о. директора телеканала ТНТ.

После начала военных действий на Украине Хабенский написал в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), что никогда не участвовал в обсуждении политики и не собирается. По его словам, в обстоятельствах, когда люди гибнут каждый день, ему и его коллегам тяжело делать свою работу, но они продолжат этим заниматься, поскольку «театр — это то место, где говорят о человеке, о жизни человеческого духа, о ценности человеческой жизни».

В сентябре худрук МХТ сообщал об отмене нескольких спектаклей из-за военных действий. Он объяснял, что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены Художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».

Константин Хабенский работает в МХТ с 2002 года, в октябре 2021 года он возглавил театр. До этого актер служил в театре «Сатирикон», а также в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, где играл главные роли в спектаклях Юрия Бутусова. Еще во время учебы в ЛГИТМиКе (курс Вениамина Фильштинского) начал активно сниматься в кино и сериалах. Фильмография артиста насчитывает больше 100 ролей.

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Елена Чернышова
Владимир Путин Константин Хабенский орден Почета Тина Канделаки орден Дружбы
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