Число дел за уклонение от армии с весны вышло на максимум за 10 лет

Число уголовных дел за уклонение от армии после весенней призывной кампании приблизилось к максимуму за 10 лет. В период с 1 мая по 20 сентября таких дел было 410. После 20 сентября уголовные дела в суды резко перестали поступать

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Число уголовных дел, заведенных по статье об уклонении от службы в армии после начала весеннего призыва 2022 года и поступивших в суды к 20 сентября, достигло максимума за десять лет, но после объявления частичной мобилизации количество дел резко перестало расти. Это следует из базы данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие», а также данных из базы Мосгорсуда.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля и закончился 15 июля (кроме регионов Крайнего Севера и приравненных к нему, где он начался 1 мая). В армию планировалось призвать 134 500 человек. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что это меньше, чем в весенний призыв предыдущего года, когда в армию отправились 134 650 человек.

В период с 1 мая (с отсрочкой в месяц после начала призывной кампании на основной части России) по 20 сентября этого года в российские суды поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в Вооруженных силах (и военной и гражданской).

Это больше, чем за тот же период любого другого года, начиная с 2013-го. Максимально близко к показателю 2022 года приблизился предыдущий, 2021 год — тогда в суды поступили 385 дел. В остальные годы число дел было менее 350, а в 2020-м, 2016-м и 2013-м — менее 300.

Однако после 20 сентября уголовные дела в суды резко перестали поступать. Так, с 21 сентября по 30 сентября было зарегистрировано лишь три дела, тогда как в 2021 году за тот же период их было 39, в 2020-м — 35, в 2019-м — 31, в 2018-м — 28.

Как мы считали В выборку вошли уголовные дела, поступившие в федеральные суды общей юрисдикции в период с 1 мая по 20 сентября по ст. 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Часть 1 этой статьи (уклонение от прохождения военной службы) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет. По части 2 (уклонение от прохождения гражданской службы) возможно наказание в виде штрафа до 80 тыс. руб., обязательных работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до шести месяцев. В выборку вошли только дела первой инстанции, без учета апелляций и кассаций.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию на фоне проведения военной операции на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу уточнял, что планируется призвать 300 тыс. человек из состоящих на воинском учете в запасе.

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Как заводят уголовное дело за уклонение от армии

Опрошенные РБК юристы утверждают, что к статистике по уголовным делам по статье об уклонении от срочной службы в армии надо относиться с осторожностью — в выборку могут попасть и дела по уклонению во время предыдущих призывов, так как сроки поступления дела в суд могут сильно разниться.

Уголовное дело заводят после того, как призывник, оповещенный повесткой, не является в военный комиссариат. После этого военкомат передает материалы в Следственный комитет, который возбуждает дело. «Они получают показания, запрашивают свидетелей, иногда проводят экспертизу, когда есть основание полагать, что призывник не годен [к военной службе] и, соответственно, не является субъектом преступления. После этого дело передают в суд, и даже если оно проходит по особому порядку и приговор выносят быстро, это так или иначе занимает определенное время», — пояснил адвокат Александр Передрук, специализирующийся на защите прав призывников. Очень часто в рамках доследственной проверки призывника приглашают дать объяснения, на что тоже требуется время.

В целом, по словам юриста, от выявления факта уклонения до заведения дела проходит месяц-полтора, однако адвокат подчеркивает, что это усредненная цифра. «Бывает, безусловно, быстрее. Бывает, что возбуждают чуть ли не на следующий день после того, как призывник не явился», — добавил Передрук.

РБК направил запрос в СК.

Юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин напомнил, что на расследование уголовного дела отводится два месяца, однако этот срок может быть продлен и на третий и на четвертый месяц. По его словам, в среднем от выявления факта уклонения до поступления дела в суд проходит около трех месяцев.

Оспаривание решений призывной комиссии

При этом Латынин утверждает, что фигуранты уголовных дел, заведенных по 328 статье, представляют собой только небольшую часть уклонистов. По его словам, как правило, те, кто по каким-либо причинам не хочет идти в армию, пытаются оспорить решение призывной комиссии.

Для этого необходимо подать жалобу, которую будет рассматривать вышестоящая инстанция — призывная комиссия при военном комиссариате региона. Решение нижестоящей комиссии на этот срок приостанавливается. Можно оспорить и в судебном порядке, подготовив административное исковое заявление.

«Оспаривать можно хоть каждый призыв, — пояснил юрист «Комитета солдатских матерей». — В итоге гражданин получит справку взамен военного билета, так называемую справку уклониста. В ней будет говориться о том, что гражданин не прошел службу на законных основаниях, в связи с чем ему закрыта дорога при трудоустройстве в правоохранительную систему, в различные государственные структуры, он не сможет занимать те или иные государственные посты в дальнейшем».

Как утверждает Латынин, этой весной среди призывников, которые обращаются за консультациями в «Комитет солдатских матерей», выросло число тех, кто интересовался основаниями для признания непригодным к службе. По оценкам юриста, число таких людей увеличилось примерно в полтора раза. Они опасались, что их отправят проходить срочную службу в район проведения военной операции на Украине, пояснил Латынин.

Минобороны ранее подтвердило факт участия таких военнослужащих в спецоперации в начале марта. После этого президент Владимир Путин поручил провести проверку и найти виновных.

В начале июня военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что к участию в операции на Украине были привлечены 600 солдат срочной службы, их вернули «в кратчайшие сроки». Около 12 офицеров привлекли к ответственности, добавлял он.

После начала частичной мобилизации в России Сергей Шойгу говорил, что солдаты-срочники, которые проходят службу в настоящий момент, под нее не попадут. Однако, если срок службы закончится в октябре этого года, солдата могут мобилизовать после увольнения в запас.