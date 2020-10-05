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В Минздраве сообщили о 16 пострадавших при разгоне протестующих в Бишкеке

Фото:Эламан Карымшаков / Sputnik / РИА Новости
Фото: Эламан Карымшаков / Sputnik / РИА Новости

В столице Киргизии при разгоне акций протеста, которые начались после выборов в парламент, с различными травмами госпитализировали 16 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Четверо пострадавших поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, в Национальный госпиталь при Минздраве республики госпитализировали 10 человек, еще двое пострадавших попали в Городскую клиническую больницу № 1. Характер их травм уточняется, сообщили в Минздраве.

По данным издания 24.kg, при разгоне протестующих ранение в ногу получил бывший пресс-секретарь президента республики, депутат парламента Жанар Акаев. Информацию о том что он пострадал сообщает и агентство АКИpress.

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