Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на онлайн-обучение

Отвечая на вопрос о планах дальнейшего развития дистанционных методов обучения школьников, президент сказал, что сама жизнь заставляет работать над созданием такой системы

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Разговоры о том, что в будущем обучение школьников будет полностью переведено на дистанционный режим, «несерьезны». Об этом заявил на прошедшей в режиме видеоконференции встрече с педагогами и студентами педагогических вузов президент Владимир Путин (трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24»).

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными. Потому что как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования», — пояснил Путин.

Президент отметил, что, несмотря на снижение уровня образования во многих странах во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в России этого не произошло. В том числе и благодаря учителям, которые «сработали на отлично», сумев по-новому наладить учебный процесс, и «дистанционно вели уроки, используя новые технологии и современные подходы».

Отвечая на вопрос о планах дальнейшего развития дистанционных методов обучения школьников, Путин сказал, что сама жизнь заставляет работать над созданием такой системы.