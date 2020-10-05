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Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на онлайн-обучение

Отвечая на вопрос о планах дальнейшего развития дистанционных методов обучения школьников, президент сказал, что сама жизнь заставляет работать над созданием такой системы
Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Разговоры о том, что в будущем обучение школьников будет полностью переведено на дистанционный режим, «несерьезны». Об этом заявил на прошедшей в режиме видеоконференции встрече с педагогами и студентами педагогических вузов президент Владимир Путин (трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24»).

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными. Потому что как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования», — пояснил Путин.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Президент отметил, что, несмотря на снижение уровня образования во многих странах во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в России этого не произошло. В том числе и благодаря учителям, которые «сработали на отлично», сумев по-новому наладить учебный процесс, и «дистанционно вели уроки, используя новые технологии и современные подходы».

Отвечая на вопрос о планах дальнейшего развития дистанционных методов обучения школьников, Путин сказал, что сама жизнь заставляет работать над созданием такой системы.

«Нужно обеспечить доступ к широкополосному, скоростному интернету. Это мы должны сделать в течение следующего года. Нужно, чтобы в каждой российской семье было соответствующее оборудование. <...>. Ну и, конечно, нужно, чтобы все преподаватели школ были готовы к такой форме работы. По всем этим направлениям и будем двигаться дальше», — сказал президент.

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В понедельник, 5 октября, замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что из-за роста числа заражений COVID-19 школы Москвы, Ульяновской и Сахалинской областей переходят на удаленку. Однако затем в пресс-службе Минпросвещения такие планы опровергли.

«Информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Автор
Евгений Калюков
Владимир Путин школа
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