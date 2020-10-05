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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн

Чуть меньше чем за месяц число заразившихся COVID-19 в мире выросло на 8 млн. Более половины всех случаев коронавируса приходится на три страны — США, Индию и Бразилию
Фото:Cecilia Fabiano / LaPresse via AP
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse via AP

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 35 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

Чуть меньше чем за месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн. Отметка 27 млн была преодолена 7 сентября.

Больше всего случаев заболевания по-прежнему в США: в них коронавирус с начала пандемии выявили у 7,4 млн человек. На втором месте находится Индия с 6,5 млн заразившихся, следом за ней идет Бразилия — 4,9 млн.

Россия в этом списке занимает четвертое место с 1,2 млн заболевших. Число заразившихся растет в стране с конца сентября. За последние сутки в ней впервые с середины мая выявили более 10 тыс. случаев COVID-19.

Ученые назвали главных распространителей коронавируса
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

В десятку стран, в которых выявили наибольшее число заразившихся также вошли:

  • Колумбия — 855 тыс. человек;
  • Перу — 821,5 тыс.;
  • Аргентина — 790,8 тыс.;
  • Испания — 789,9 тыс.;
  • Мексика — 757,9 тыс.;
  • ЮАР — 681 тыс.
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Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Жертвами коронавируса в мире стали более 1 млн человек. Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировали в тех же США (209,8 тыс.), Бразилии (145,9 тыс.) и Индии (101,7 тыс.).

Россия по этому показателю занимает 12-е место. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране после заражения коронавирусом умерли 21,3 тыс. человек.

В то же время данные оперативного штаба по смертности от коронавируса расходятся с данными Росстата. По подсчетам последнего, лишь за апрель—август в России умерли 45,6 тыс. человек. Разница объясняется тем, что Росстат учитывает все смерти больных с COVID-19, даже если заражение не было подтверждено, но по течению болезни высока вероятность, что смерть наступила именно от него.

Автор
Виктория Полякова
коронавирус пандемия
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