Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 35 млн человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
Чуть меньше чем за месяц число заболевших COVID-19 выросло на 8 млн. Отметка 27 млн была преодолена 7 сентября.
Больше всего случаев заболевания по-прежнему в США: в них коронавирус с начала пандемии выявили у 7,4 млн человек. На втором месте находится Индия с 6,5 млн заразившихся, следом за ней идет Бразилия — 4,9 млн.
Россия в этом списке занимает четвертое место с 1,2 млн заболевших. Число заразившихся растет в стране с конца сентября. За последние сутки в ней впервые с середины мая выявили более 10 тыс. случаев COVID-19.