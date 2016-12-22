«Коммерсантъ» узнал подробности реформы аккредитации вузов

Обсуждается вариант с тремя уровнями аккредитации – базовой, продвинутой и аккредитацией ведущего вуза. О реформе госаккредитации ранее попросили 50 крупнейших вузов России

Межведомственная рабочая группа, созданная правительством, обсуждает вариант трехуровневой госаккредитации вузов. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его словам, речь идет о базовой, продвинутой и ведущей аккредитациях. «Базовый будет предполагать, что вуз должен значительную часть курсов реализовать в сетевой форме, когда вместо традиционных лекций будут онлайн-курсы Национальной платформы открытого образования. Таким образом, за качество этих курсов будут отвечать профессора ведущих университетов», — объяснил он.

Продвинутая аккредитация, по его словам, предполагает, что вуз может все курсы готовить своими силами. Аккредитацию ведущего университета будут иметь только те вузы, которые обязуются все свои базовые курсы по профильному направлению и значительное число курсов по выбору реализовать в онлайн-форме и сделать доступными для широкой аудитории, добавил Кузьминов.

Издание напоминает, что рабочую группу, которая занимается пересмотром системы госакрредитации вузов, входят представители Минобрнауки, Рособрнадзора, Национального совета по профессиональным квалификациям, вузовского сообщества и объединений работодателей.

В июле 50 крупнейших вузов России обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть «устаревшую» систему аккредитации вузов. Чуть ранее в ученом совете ВШЭ назвали существующую систему госаккредитации российских вузов «неадекватной». Там отметили, что «применение госаккредитации в ее традиционных формах все чаще ведет не к ликвидации программ наиболее низкого качества, а к тому, что проблемы возникают у инновационных вузов, работающих выше уровня государственных стандартов». Реакция ученого совета ВШЭ последовала на отзыв госаккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»).