Путин поручил «поставить точку», сохранив ставку дальневосточной ипотеки

Президент России выступил за отказ от планов повышения ставки по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым жителям Дальнего Востока. Вдобавок Путин поручил увеличит до 1 млн руб. разовую выплату многодетным ипотечникам

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить ставку по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым жителям регионов Дальнего Востока и Арктики, на уровне 2% годовых.

«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем, предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (РБК ведет трансляцию).

Одновременно с этим президент указал на необходимость увеличить с 1 июля 2024 года, то есть задним числом, размер выплаты, на которую смогут рассчитывать многодетные заемщики по ипотеке во всех регионах Дальнего Востока, где коэффициент рождаемости ниже среднего по Дальневосточному федеральному округу. Сейчас размер такой выплаты, направляемой при рождении третьего или более ребенка на погашение ипотеки, составляет 450 тыс. руб., однако Путин поручил увеличить его до 1 млн руб., то есть до того уровня, что уже установлен в Приморском крае.

«Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года», — заявил Владимир Путин.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году со сроком действия до 2025 года, который затем продлили на пять лет, до конца 2030 года. Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке.

Действие программы распространяется на все 11 субъектов ДФО. Это Бурятия, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области и Чукотский автономный округ.