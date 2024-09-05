ВЭФ-2024 ,
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Выступление Путина на ВЭФ. Трансляция
Началось выступление Владимира Путина на форуме ВЭФ
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он проходит 3–6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.
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