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Путин поддержал предложение возродить движение юных натуралистов

Президент поддержал идею возродить движение юннатов, отметив, что в пионерской организации действовало много хороших начинаний. В середине июля он подписал закон о создании аналога советской пионерии в России
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить движение юных натуралистов и выразил сожаление, что оно когда-то сошло на нет. Так он прокомментировал предложение одного из участников Всероссийского молодежного экологического форума.

«Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально, хорошо организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении», — сказал президент. (цитата по ТАСС)

Он пообещал приложить усилия, чтобы идея возрождения движения была реализована.

Авторы закона о новом детском движении назвали его отличие от пионерии
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В середине июля Путин подписал закон о создании в России Общероссийского движения детей и молодежи, учреждение которого в Госдуме одобрили в начале мая, к столетней годовщине пионерии. Президент возглавил наблюдательный совет организации.

Движение объединит школьников и студентов от шести до 18 лет, членами движения потенциально могут стать более 18 млн детей. Первичные ячейки создадут в школах и колледжах. Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов пояснил РБК, что новое движение разделят на возрастные подгруппы по примеру октябрят и комсомола.

Цель закона о детском движении — содействие государственной политике в области детства, а также углубление воспитания и профессиональной ориентации, организация досуга несовершеннолетних. Движение сможет получать субсидии из федерального бюджета, направлять средства в региональные отделения, а также получить в собственность имущество, в первую очередь бывшие дома пионеров и детские лагеря.

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Сначала движение планировали назвать «Большая перемена», но позже от этого названия отказались. Участники сами выберут имя на съезде в декабре. В Кремле пояснили, что создание нового движения не предполагает возрождение пионерии. Авторы закона отметили, что основное отличие новой организации от пионерской в том, что она не привязана к политической партии.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Госдума российские дети
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