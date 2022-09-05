Путин поддержал предложение возродить движение юных натуралистов

Президент поддержал идею возродить движение юннатов, отметив, что в пионерской организации действовало много хороших начинаний. В середине июля он подписал закон о создании аналога советской пионерии в России

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить движение юных натуралистов и выразил сожаление, что оно когда-то сошло на нет. Так он прокомментировал предложение одного из участников Всероссийского молодежного экологического форума.

«Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально, хорошо организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении», — сказал президент. (цитата по ТАСС)

Он пообещал приложить усилия, чтобы идея возрождения движения была реализована.

В середине июля Путин подписал закон о создании в России Общероссийского движения детей и молодежи, учреждение которого в Госдуме одобрили в начале мая, к столетней годовщине пионерии. Президент возглавил наблюдательный совет организации.

Движение объединит школьников и студентов от шести до 18 лет, членами движения потенциально могут стать более 18 млн детей. Первичные ячейки создадут в школах и колледжах. Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов пояснил РБК, что новое движение разделят на возрастные подгруппы по примеру октябрят и комсомола.

Цель закона о детском движении — содействие государственной политике в области детства, а также углубление воспитания и профессиональной ориентации, организация досуга несовершеннолетних. Движение сможет получать субсидии из федерального бюджета, направлять средства в региональные отделения, а также получить в собственность имущество, в первую очередь бывшие дома пионеров и детские лагеря.

Читайте на РБК Pro Pro «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете Статьи Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу Инструкции Pro Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Инструкции Pro Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Статьи Pro «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах Статьи Pro Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет Статьи Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции

Сначала движение планировали назвать «Большая перемена», но позже от этого названия отказались. Участники сами выберут имя на съезде в декабре. В Кремле пояснили, что создание нового движения не предполагает возрождение пионерии. Авторы закона отметили, что основное отличие новой организации от пионерской в том, что она не привязана к политической партии.