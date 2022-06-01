Авторы закона о новом детском движении назвали его отличие от пионерии

Авторы законопроекта о новом детском движении «Большая перемена» обсудили его с экспертами. У общественников возникли вопросы к названию, необходимости структуры, а также к финансированию объединения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Общественной палате (ОП) прошли слушания законопроекта о детском и молодежном движении «Большая перемена» — аналоге пионерии. Они предшествовали рассмотрению инициативы в Госдуме: в первом чтении депутаты будут голосовать по ней уже 7 июня.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 19 мая. Его авторами стали сразу 11 депутатов от всех фракций, а также сенаторы Лилия Гумерова («Единая Россия»), Любовь Глебова («Единая Россия») и Галина Карелова («Единая Россия»).

Согласно пояснительной записке, он разработан «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга». Движение будет добровольным, вступить в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. В работе движения не смогут участвовать иноагенты.

Как авторы объясняли необходимость нового движения

Один из первых вопросов, который задали авторам инициативы, касался ее необходимости. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова отметила, что создание масштабного движения детей и молодежи — результат планомерной работы государства и, в частности, реализации положения Конституции о воспитании в детях гражданственности и патриотизма (ст. 67).

«Мы ничего не меняем, у нас сейчас процесс: привести в соответствие имеющиеся, уже возникшие общественные отношения в важнейшем вопросе — обеспечении воспитательных результатов», — сказала она.

Автор проекта, депутат от «Единой России» Артем Метелев, в свою очередь, рассказал про влияние иностранных организаций на школы и колледжи. «Если мы ничего не будем делать, с точки зрения монументальных решений в области воспитания есть большие риски потерять большое количество людей — молодых людей, подростков, которые уйдут в экстремистские движения, которые просто уйдут в негатив», — отметил Метелев.

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Новое движение, по словам Метелева, сможет помочь ребенку найти свою цель в жизни — благодаря предоставлению ему новых возможностей, например дополнительного образования, а также роли наставников и коллектива единомышленников. Без отдельно созданного движения охватить большое количество детей и развивать такую воспитательную деятельность проблематично, сказал он РБК.

Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов добавил, что законопроект «создаст инфраструктуру детской политики». Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков подчеркнул, что консенсус в понимании того, что такое движение нужно, есть, однако не пояснил почему.

Чем движение будет отличаться от пионерии

Единственное основное отличие «Большой перемены» от пионерии в том, что движение не привязано к политической партии, отметила во время выступления на слушаниях председатель комиссии Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она добавила, что новая организация будет движением «вне политики, но внутри государственной политики». «Мы живем в удивительное и очень важное время, когда мы можем создать и воссоздать лучшее, что у нас было», — заключила Казакова.

О преемственности и необходимости опираться на ранее созданные организации — Российское движение школьников и «Юнармию» — говорил и заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Пионерия в чистом виде возрождаться не будет, так как «у нас другая страна с другой молодежью», сказал на слушаниях Артем Метелев. Однако эти движения будет объединять масштаб и воспитательная деятельность, отметил он.

Какие замечания возникли у экспертов

«Большая перемена» не станет первым движением, которое работает на детско-молодежном направлении. В 2015 году Владимир Путин подписал указ о создании Российского движения школьников (РДШ). Создание нового движения ставит вопросы об эффективности прошлой деятельности РДШ, указывает первый заместитель секретаря ОП Вячеслав Бочаров.

«Это значит, что РДШ не выполнило свою функцию? Структуры будут работать параллельно или совместно? Любая организация должна показывать свой результат — не будут ли их программы пересекаться и конкурировать между собой?» — отметил он. По его словам, при создании нового движения важно избежать параллельной структуры, функции которой сегодня уже выполняются.

Председатель РДШ Сергей Рязанский обратил внимание на то, что у Российского движения школьников изначально «не было KPI загнать всех списочным составом в организацию», а задачей было объединить детские организации в регионах. По его словам, охватить большое количество детей и молодежь можно только контентом, а не административным ресурсом.

Эксперты также критически отозвались о названии нового движения, так как оно совпадает с конкурсом «Большая перемена» и может вызвать путаницу. Конкурс для школьников «Большая перемена» был запущен ранее, в 2020 году, на платформе «Россия — страна возможностей». Кроме того, название не будет удобно при медийном упоминании, которое важно для привлечения новых участников, обратил внимание преподаватель Университета управления правительства Москвы Владислав Титов. По его словам, при выборе названия важно исходить не из восприятия взрослых, а из восприятия детей и подростков.

Среди других замечаний — возраст вступления в организацию. Согласно закону «Об общественных объединениях» членами молодежных объединений могут стать подростки старше 14 лет, а детских — старше восьми лет. Новое движение, в свою очередь, предлагает разрешить вступать с шести лет. По мнению представителя Российского союза молодежи Игоря Фатова, здесь нужно принимать во внимание психолого-педагогические аспекты — готов ребенок или нет.

Исполнительный директор общества «Наставники России» Андрей Самотоин отметил, что законопроект не дает определения понятий «наставник» и «вожатый», которые активно использует, а также не регламентирует их права — открытым, в частности, остается вопрос о стаже.

В финансово-экономическом обосновании авторы законопроекта указали, что принятие закона не потребует затрат из бюджета, однако с этим не согласились эксперты: создание инфраструктуры потребует финансов.

Вопросы финансирования будут решены позднее, отмечают авторы инициативы. Ответственность за финансирование возьмут на себя те органы исполнительной власти, которые отвечают за направление, — Министерство просвещения, сказала сенатор Любовь Глебова. По ее словам, деньги потребуются не на законопроект, а на деятельность будущего движения, поэтому средства не указаны в обосновании.