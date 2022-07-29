Путин возглавил набсовет молодежного движения
Президент Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодежи, а также утвердил его состав, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав набсовета, в частности, вошли: вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр высшего образования и науки Валерий Фальков, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и бывший глава Минобрнауки, помощник президента Андрей Фурсенко, а также глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
Также в составе значатся секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, но рядом с их именами стоит пометка «по согласованию».
Законопроект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму в мае, к столетней годовщине пионерии. Оно объединит школьников и студентов в возрасте от шести до 18 лет, членами движения потенциально могут стать более 18 млн детей. Первичные ячейки движения создадут в школах и колледжах. Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов рассказывал РБК, что новое движение детей разделят на этапы по примеру октябрят и комсомола.
Поправки ко второму чтению разрешили передавать в собственность нового движения имущество: речь идет в первую очередь о бывших домах пионеров и детских лагерях. Тогда же исключили из законопроекта название движения «Большая перемена» — участники сами выберут название на съезде в декабре.
14 июля Путин подписал закон о детском движении, а в ходе конкурса «Большая перемена» сообщил, что возглавит набсовет организации.
Цель закона о детском движении — содействие государственной политике в интересах детей и молодежи, а также для участия в их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга. Движение сможет получать субсидии из федерального бюджета и направлять средства в региональные отделения.
В Кремле подчеркивали, что создание этого движения не предполагает возрождение пионерии. Авторы закона отмечали, что основное отличие новой организации от пионерии в том, что она не привязана к политической партии.