Путин возглавил набсовет молодежного движения

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Президент Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодежи, а также утвердил его состав, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав набсовета, в частности, вошли: вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр высшего образования и науки Валерий Фальков, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и бывший глава Минобрнауки, помощник президента Андрей Фурсенко, а также глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Также в составе значатся секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, но рядом с их именами стоит пометка «по согласованию».

Законопроект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму в мае, к столетней годовщине пионерии. Оно объединит школьников и студентов в возрасте от шести до 18 лет, членами движения потенциально могут стать более 18 млн детей. Первичные ячейки движения создадут в школах и колледжах. Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов рассказывал РБК, что новое движение детей разделят на этапы по примеру октябрят и комсомола.

Поправки ко второму чтению разрешили передавать в собственность нового движения имущество: речь идет в первую очередь о бывших домах пионеров и детских лагерях. Тогда же исключили из законопроекта название движения «Большая перемена» — участники сами выберут название на съезде в декабре.

14 июля Путин подписал закон о детском движении, а в ходе конкурса «Большая перемена» сообщил, что возглавит набсовет организации.

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Цель закона о детском движении — содействие государственной политике в интересах детей и молодежи, а также для участия в их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга. Движение сможет получать субсидии из федерального бюджета и направлять средства в региональные отделения.

В Кремле подчеркивали, что создание этого движения не предполагает возрождение пионерии. Авторы закона отмечали, что основное отличие новой организации от пионерии в том, что она не привязана к политической партии.