Путин возглавил набсовет молодежного движения

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 16:04
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:46
Центробанк начал готовиться к сценарию с отменой биржевых торгов долларом Финансы, 17:42
Стивен Кинг обошел Достоевского в рейтинге издаваемых авторов в России Life, 17:36
Суд в Липецке арестовал «украинских диверсантов» на два месяца Политика, 17:35
Что нужно знать о криптовалютах прямо сейчас. Карточки Крипто, 17:25
Испанская прокуратура потребовала посадить Неймара на два года Спорт, 17:23
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:23
Итальянская Eni заявила о планах заменить российский газ к 2025 году Бизнес, 17:20
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«РИА Новости» сообщило о найденных после обстрела в ДНР обломках HIMARS Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:04
Фарерский клуб в шутку предложил 20 «лучших овец» за Роналду Спорт, 17:00
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:59
Эстония предложит запретить россиянам въезд в ЕС Политика, 16:58
Клиентам ПСБ доступны инвестиции в драгметаллы в мобильном банке Пресс-релиз, 16:55
Политика ,  

Путин возглавил набсовет молодежного движения

Президент Владимир Путин возглавил наблюдательный совет общероссийского движения молодежи
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодежи, а также утвердил его состав, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав набсовета, в частности, вошли: вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр высшего образования и науки Валерий Фальков, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и бывший глава Минобрнауки, помощник президента Андрей Фурсенко, а также глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Также в составе значатся секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, но рядом с их именами стоит пометка «по согласованию».

Авторы закона о новом детском движении назвали его отличие от пионерии
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Законопроект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму в мае, к столетней годовщине пионерии. Оно объединит школьников и студентов в возрасте от шести до 18 лет, членами движения потенциально могут стать более 18 млн детей. Первичные ячейки движения создадут в школах и колледжах. Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов рассказывал РБК, что новое движение детей разделят на этапы по примеру октябрят и комсомола.

Поправки ко второму чтению разрешили передавать в собственность нового движения имущество: речь идет в первую очередь о бывших домах пионеров и детских лагерях. Тогда же исключили из законопроекта название движения «Большая перемена» — участники сами выберут название на съезде в декабре.

14 июля Путин подписал закон о детском движении, а в ходе конкурса «Большая перемена» сообщил, что возглавит набсовет организации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: China Photos / Getty Images Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем инвестору 3D-принтинг и как на нем заработать
Статьи

Цель закона о детском движении — содействие государственной политике в интересах детей и молодежи, а также для участия в их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга. Движение сможет получать субсидии из федерального бюджета и направлять средства в региональные отделения.

В Кремле подчеркивали, что создание этого движения не предполагает возрождение пионерии. Авторы закона отмечали, что основное отличие новой организации от пионерии в том, что она не привязана к политической партии.

Теги
Владимир Путин пионерское движение Дети наблюдательный совет
Материалы по теме
Путин подписал закон об аналоге пионерии
Политика
Созданное в юбилей пионерии движение намерено стать оператором путевок
Общество
Замглавы Росмолодежи — РБК: «Точная копия пионерии не предполагается»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter