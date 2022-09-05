Число погибших туристов на Ключевской сопке выросло до восьми
Умерли еще двое туристов с вулкана Ключевская сопка на Камчатке, общее число погибших увеличилось до восьми, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, передает «РИА Новости».
«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», — сказал он и уточнил, что на месте происшествия сохраняется плохая погода, но спасатели снова попробуют вылететь к месту происшествия в 1:30 мск.
Первая информация о погибших туристов появилась 3 сентября, когда власти региона сообщили о пяти умерших. Утром следующего дня число погибших увеличилось до шести.
30 августа группа из десяти туристов и двух гидов выдвинулась на вулкан Ключевская сопка, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии — его высота достигает 4,8 тыс. м. Организатором тура выступила компания из Новосибирска, а в группу вошли люди из Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской области, они зарегистрировались в МЧС.
2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, а остальные остались в лагере. На следующий день один из гидов связался со спасателями и рассказал, что часть туристов сорвались на высоте 4,2 тыс. и погибли, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.
Спасатели поднялись на высоту 3,3 тыс. м, чтобы пройти акклиматизацию и должны были отправиться к месту гибели туристов утром 4 сентября. Однако к вечеру воскресенья, после трех попыток, они так и не смогли посадить вертолет на нужном участке из-за штурмового ветра, говорил спасатель поисково-спасательного отряда «ЦОД» Игорь Сестеров, передавал Telegram-канал «Камчатка № 1».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По этой статье грозит до четырех лет лишения свободы. Краевая прокуратура начала проверку.
Глава Ростуризма Зарина Догузова написала в Telegram, что ведомство держит ситуацию с погибшими туристами на контроле и постоянно связывается с руководством Камчатки.