Мошенники из «службы безопасности ЦБ» убедили ученого отдать им ₽30 млн

Научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили мужчину снять доллары, евро и рубли на сумму более 30 млн руб., представившись сотрудниками безопасности ЦБ

Здание ИМБ РАН (Фото: imbp.ru)

В субботу, 3 сентября, у научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН (ИМБ РАН) телефонные мошенники похитили более 30 млн руб. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в территориальном отделе полиции.

В отдел полиции по району Северное Бутово обратился 64-летний мужчина, научный сотрудник ФГБУ ИМБ РАН, который сообщил, что на его мобильный номер позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка России. «На номер потерпевшего было совершенно несколько звонков якобы от службы безопасности ЦБ, — говорит собеседник. — Звонили под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств». Мошенники убедили мужчину забрать из банковской ячейки, расположенной в центральном офисе Сбербанка на улице Вавилова, $200 тыс., €200 тыс. и ₽30 млн.

После того как деньги были сняты, мужчина передал их неизвестной женщине у подъезда жилого дома, расположенного на улице Шверника.

Общий материальный ущерб составил более 30 млн руб. по курсу на день происшествия. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы).

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили о росте числа звонков телефонных мошенников. Количество россиян, которым поступали сомнительные звонки, выросло с 9,5% в марте до 12,5% в мае этого года. С нежелательными звонками начал сталкиваться каждый восьмой россиянин, а число методов мошенничества не уменьшилось.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что телефонные мошенники год назад сняли деньги с банковских карт его дочери Елизаветы Песковой. По его словам, тогда службы безопасности банков «очень быстро среагировали», и деньги удалось вернуть.