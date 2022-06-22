Kaspersky и «Яндекс» сообщили о росте числа звонков телефонных мошенников
Доля россиян, которым звонили мошенники, выросла с 9,5% в марте до 12,5% в мае, сообщила «Лаборатория Касперского», передает «Коммерсантъ».
Злоумышленники использовали в легендах новостную повестку, например упоминали отключение финансовых организаций от SWIFT, отметил главный эксперт компании Сергей Голованов.
При этом доля пользователей, которые весной принимали любые нежелательные звонки, в том числе спам, превысила 70%.
Как подсчитал «Яндекс», количество мошеннических звонков в мае 2022 года выросло на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С нежелательными звонками начал сталкиваться каждый восьмой россиянин, а число методов мошенничества не уменьшилось, отметили в «ВымпелКоме».
Рост случаев телефонного мошенничества связан с простотой использования широкого диапазона номеров, а также технологии подмены номера, сказал старший юрист Digital Rights Center Владимир Ожерельев. Он отметил, что работу правоохранительных органов усложняет тот факт, что мошенники находятся в других странах.
Кроме того, всплеск мошенничества является следствием социальной напряженности и неопределенности из-за сложной экономической ситуации, объяснил директор технического департамента «ХайТэк-Интеграции» Дмитрий Ласьков. Он указал на то, что мошенники стали использовать такие поводы для обмана, как, например, удаление приложения Сбербанка из Google Play и App Store.
За первый квартал 2022 года в основном телефонные мошенники похитили у банковских клиентов 3,3 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом в мае говорил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, передавало «РИА Новости».
14 июня регулятор предупредил о новой мошеннической схеме для хищения денег с пластиковых карт. По его данным, злоумышленники звонят россиянам под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Они просят у клиента данные карты и СМС-код якобы для того, чтобы подтвердить операцию и провести оплату комиссии за услугу. На самом деле в этот момент мошенники снимают деньги со счета.