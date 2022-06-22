Kaspersky и «Яндекс» сообщили о росте числа звонков телефонных мошенников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 57,46 (-1,34) Инвестиции, 21 июн, 16:10
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 54,71 (-1,46) Инвестиции, 21 июн, 16:10
Цена нефти Brent упала на 5% и опустилась ниже $109 впервые с 19 мая Инвестиции, 10:28
Иноагентам запретят преподавать в госвузах Политика, 10:25
Как развивается в России культура потребления отечественных морепродуктов РБК +, 10:23
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник «Тяньсин-1» Технологии и медиа, 10:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:18
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 10:13
Курс евро упал ниже ₽56 впервые с мая 2015 года Инвестиции, 10:11
ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже Экономика, 10:09
«Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Pro, 10:07
Во Франции исключили ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС Политика, 10:03
WADA не уберет найденный у Валиевой препарат из списка запрещенных Спорт, 10:01
Глава «Росгеологии» оценил сроки замены иностранного софта Бизнес, 10:00
Kaspersky и «Яндекс» сообщили о росте числа звонков телефонных мошенников Технологии и медиа, 09:59
Спад числа сделок в новостройках Москвы зафиксировали третий месяц подряд Недвижимость, 09:52

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

Kaspersky и «Яндекс» сообщили о росте числа звонков телефонных мошенников

Фото: Russell Boyce / Reuters
Фото: Russell Boyce / Reuters

Доля россиян, которым звонили мошенники, выросла с 9,5% в марте до 12,5% в мае, сообщила «Лаборатория Касперского», передает «Коммерсантъ».

Злоумышленники использовали в легендах новостную повестку, например упоминали отключение финансовых организаций от SWIFT, отметил главный эксперт компании Сергей Голованов.

При этом доля пользователей, которые весной принимали любые нежелательные звонки, в том числе спам, превысила 70%.

Как подсчитал «Яндекс», количество мошеннических звонков в мае 2022 года выросло на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С нежелательными звонками начал сталкиваться каждый восьмой россиянин, а число методов мошенничества не уменьшилось, отметили в «ВымпелКоме».

В «Сбере» назвали «рассадник» сервисов для телефонных мошенников
Технологии и медиа
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Рост случаев телефонного мошенничества связан с простотой использования широкого диапазона номеров, а также технологии подмены номера, сказал старший юрист Digital Rights Center Владимир Ожерельев. Он отметил, что работу правоохранительных органов усложняет тот факт, что мошенники находятся в других странах.

Кроме того, всплеск мошенничества является следствием социальной напряженности и неопределенности из-за сложной экономической ситуации, объяснил директор технического департамента «ХайТэк-Интеграции» Дмитрий Ласьков. Он указал на то, что мошенники стали использовать такие поводы для обмана, как, например, удаление приложения Сбербанка из Google Play и App Store.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Цена «слива» персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей
Статьи
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Чем рискует бизнес в России при параллельном импорте ИТ-оборудования
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции

ЦБ предупредил о новой уловке телефонных мошенников
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

За первый квартал 2022 года в основном телефонные мошенники похитили у банковских клиентов 3,3 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом в мае говорил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, передавало «РИА Новости».

14 июня регулятор предупредил о новой мошеннической схеме для хищения денег с пластиковых карт. По его данным, злоумышленники звонят россиянам под видом сотрудников банков и сообщают, что накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы можно обменять на рубли. Они просят у клиента данные карты и СМС-код якобы для того, чтобы подтвердить операцию и провести оплату комиссии за услугу. На самом деле в этот момент мошенники снимают деньги со счета.

Теги
телефонное мошенничество «Лаборатория Касперского» «Яндекс» ВымпелКом

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
ЦБ предупредил о новой уловке телефонных мошенников
Финансы
В «Сбере» назвали «рассадник» сервисов для телефонных мошенников
Технологии и медиа
«Тинькофф» предупредил о мошенничестве с покупкой ответов ЕГЭ в Telegram
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter