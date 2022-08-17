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ВТБ предупредил о мошеннической схеме с мобильным приложением

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мошенники стали чаще использовать приложения для удаленного доступа с целью похищения денег, сообщили РБК в банке ВТБ.

Для этого мошенники обзванивают клиентов, представляясь сотрудниками банков, и сообщают им о попытке международного перевода с их счета.

Когда человек говорит, что не проводил таких действий, его убеждают установить специальное приложение для проверки работоспособности мобильного банка и указать уникальный адрес устройства и код для подключения к нему. Если сообщить эти данные, злоумышленники получат дистанционный доступ к телефону и к одноразовым кодам из СМС-сообщений, указали в ВТБ.

Настоящие сотрудники банков никогда не уговаривают клиентов установить приложения для дистанционного доступа, напоминает банк.

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Фото:fizkes / Shutterstock

Ранее ВТБ предупреждал о мошенниках, представляющихся сотрудниками банка, которые просят настроить переадресацию СМС-сообщений, чтобы получить доступ к онлайн-банку клиента.

В середине мая в ВТБ зафиксировали 30-процентный рост мошенничества по сравнению с апрелем. К такому выводу в банке пришли на основе жалоб, поступавших в контакт-центр и чат банка. В ВТБ уточнили, что в 95% случаев злоумышленники используют гибридный метод, включающий социальную инженерию и фишинг.

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