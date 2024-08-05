Экс-подчиненного Родченкова из антидопингового центра объявили в розыск

Тимофей Соболевский вместе с бывшим начальником Григорием Родченковым замешаны в допинговом скандале в отношении российских спортсменов. В СВР обвинили их в подготовке статей о нарушениях

Тимофей Соболевский (Фото: МВД России)

Бывшего начальника отдела допинг-контроля Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск, его карточка есть в базе МВД.

Он разыскивается по статье УК, какой — не уточняется.

По словам источника ТАСС, розыск может быть связан с делом о манипуляции базами данных российских спортсменов, которое открыто по ч. 2 ст. 294 УК (воспрепятствование объективному расследованию). Она предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев.

В то же время Служба внешней разведки предупредила, что в США готовят серию громких публикаций «о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений». По данным спецслужбы, проект курируют Соболевский и его бывший начальник, экс-глава лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В 2017 году Следственный комитет сообщал, что Соболевский и Родченков сотрудничали с профессором Ричардом Маклареном — независимым экспертом WADA, который представил доклад о существовании в России «некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей» и подмене на зимней Олимпиаде в Сочи допинг-проб российских спортсменов.

СК также сообщал, что Соболевский и Родченков связывались с бывшим директором антидопинговой лаборатории Марией Дикунец: «[Они] предлагали от имени Макларена и WADA передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов. В обмен они предлагали денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, а также гражданство одного из этих государств».

В СК также отмечали, что Соболевский и Родченков до июня 2016-го имели доступ к базе данных Московского антидопингового центра о тестированиях спортсменов и могли «бесконтрольно изменять эти данные с целью создания ложных доказательств».

Допинговый скандал в отношении российских спортсменов начал разгораться в 2014-м, в следующем году WADA обвинила Родченкова в умышленном уничтожении проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами, он отверг обвинения. При расследовании WADA также было обнаружено множество нарушений, которые привели к отставке Родченкова.

В 2016 году он уехал из России и заявил о существовании госпрограммы поддержки употребления допинга в стране. Москва отрицала обвинения, комиссия Международного олимпийского комитета в 2017 году также не нашла доказательств существования в стране такой программы. Однако допинговый скандал привел к санкциям МОК и WADA и ограничениям для российских спортсменов на Олимпийских играх. Кроме того, Россия была лишена нескольких медалей Олимпиады в Сочи.

Против Родченкова СК возбудил несколько уголовных дел, в частности, его обвиняли в распространении среди спортсменов и тренеров препаратов, которые впоследствии были определены как допинг. В СК указывали, что он уничтожил допинг-пробы, а ради сокрытия результатов своей преступной деятельности «обвинил Россию в реализации некой допинговой программы».