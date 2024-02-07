Как Олимпиада в Сочи привела к кризису спорта в России

В эти дни исполняется десять лет со старта Олимпийских игр в Сочи. Тогда триумф российской сборной обернулся грандиозным допинговым скандалом, повлиявшим на спорт. Что произошло тогда и потом — в материале «РБК Спорт»

Фото: Paul Kitagaki Jr. / Global look press

Ситуация с допингом в России до Сочи-2014

До Олимпийских игр 2014 года в Сочи Россия уже сталкивалась с рядом крупных допинговых скандалов, которые вызывали вопросы со стороны международных федераций и Международного антидопингового агентства (WADA).

Особого внимания заслуживает допинговый скандал с участием членов сборной России по легкой атлетике Ольги Егоровой, Татьяны Томашовой, Елены Соболевой, Дарьи Пищальниковой, Юлии Фоменко, Гульфии Ханафеевой и Светланы Черкасовой. Этот случай стал одним из самых громких в истории российского спорта из-за масштаба и уровня спортсменок, попавших под подозрение.

В 2008 году перед пекинской Олимпиадой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) обвинила этих спортсменок в манипуляции с допинг-пробами. Расследование показало, что пробы мочи, предоставленные спортсменками в рамках внесоревновательного контроля, были манипулированы или подменены, что является нарушением антидопинговых правил.

В результате расследования спортсменки были временно отстранены от участия в соревнованиях, а позже — дисквалифицированы на разные сроки. Например, Дарья Пищальникова была дисквалифицирована на десять лет после того, как второй раз нарушила антидопинговые правила, ее первая дисквалификация была связана с этим же скандалом.

Этот скандал вызвал широкий резонанс и подверг критике систему контроля допинга в российском спорте, а также способствовал ужесточению контроля и мер наказания для нарушителей антидопинговых правил в мире. Однако международных санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не последовало. Несмотря на громкий скандал, проблемы с допингом возникали и дальше, но не были такими резонансными.

Сочинская Олимпиада

Результаты россиян на Олимпиаде в Сочи стали неожиданными. Ни одно крупное СМИ в стране не предсказывало победу россиян в общекомандном зачете. В итоге Россия с 13 золотыми медалями заняла первое место. Также команда взяла 11 серебряных и девять бронзовых медалей. Вторыми стали норвежцы, третьими — канадцы.

Одним из главных героев Олимпиады стал Виктор Ан (Ан Хён-су) — шорт-трекист, родившийся в Южной Корее, но выступавший за Россию на Играх. Он завоевал три золотые медали (на дистанциях 500 м, 1000 м и в эстафете на 5000 м) и одну бронзовую (1500 м), став одним из самых титулованных участников Олимпиады.

Также своим выступлением запомнились Юлия Липницкая — юная фигуристка, которая в возрасте 15 лет завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, Александр Зубков и Алексей Воевода — бобслеисты, которые завоевали золотые медали в соревнованиях по бобслею в двойках и четверках, демонстрируя выдающееся мастерство и командную работу.

Допинговый скандал

В конце 2014 года на немецком телеканале ARD вышло расследование, в котором легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), предоставили информацию о систематическом использовании допинга российскими спортсменами и участии в этом процессе государственных структур и спортивных федераций.

Исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев в интервью РБК говорил, что все заявления немецких журналистов беспочвенны: «Все эти заявления голословны. Мы работаем с фактами. Заявление журналиста, интервью и тому подобные вещи не являются основанием для расследования. Мы организация, признанная WADA, и оно к нам не имеет никаких претензий. Я вообще не смотрел фильм, вышедший на экраны немецкого ТВ, мое знание немецкого языка не позволяет мне разобраться в том, что там говорят».

Степанова в ходе интервью ARD подробно рассказала, как тренеры убеждали своих подопечных в необходимости употреблять запрещенные препараты. Это привело к расследованию WADA, в результате которого ВФЛА была на год отстранена от соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В ходе расследования Степанова рассказала комиссии WADA, что, получив положительный результат на допинг во время чемпионата России по легкой атлетике в Саранске в июле 2010 года, сразу же заплатила 30 тыс. руб. директору Московского антидопингового центра Григорию Родченкову за сокрытие результатов.

С этого момента проблемы с антидопинговой культурой в России начали вылезать наружу. В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Родченкова в умышленном уничтожении более тысячи проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Однако он отверг обвинения, утверждая, что им были уничтожены пробы с истекшим сроком хранения и это уничтожение было плановым. При расследовании WADA также было обнаружено множество нарушений, которые привели к отставке Родченкова.

В феврале 2016 года с разницей в 11 дней умирают председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев и Никита Камаев, на тот момент уже покинувший организацию. Примерно в это же время Родченков уезжает из России в США, где начинает рассказывать о допинговых нарушениях.

Летом 2016 года он дает резонансное интервью The New York Times, в котором рассказывает, что во время сочинской Олимпиады зимой 2014 года он разработал смесь из трех запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал российским спортсменам. Допинг, по словам Родченкова, употребляли некоторые главные звезды российской олимпийской сборной: в их числе — 14 членов сборной по лыжным гонкам и два члена сборной по бобслею, которые в итоге выиграли золотые медали.

Родченков утверждал, что в программу были вовлечены сотрудники ФСБ, антидопинговой лаборатории и спортивного министерства России. Он описал сложную схему подмены мочи российских спортсменов на чистую, чтобы скрыть следы допинга во время тестирования на Играх. Позже эти обвинения были подкреплены расследованием Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, который в своем отчете подтвердил наличие государственной допинговой программы в России.

В результате скандала международные спортивные организации предприняли ряд действий против России, включая отстранение от участия в международных соревнованиях и аннулирование результатов российских спортсменов. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о лишении России медалей, выигранных на Играх в Сочи, и временном исключении Российского олимпийского комитета из своего состава. Некоторым российским спортсменам, однако, было разрешено участвовать в последующих Олимпийских играх под нейтральным флагом при условии доказательства их «чистоты».

В результате допинг-скандала и многолетних разбирательств Россия была лишена трех золотых и одной серебряной медали и в итоге в официальной таблице МОК опустилась на третье место с десятью золотыми медалями. Разбирательство по поводу золота в биатлонной эстафете продолжается до сих пор. Теоретически эта медаль может быть сохранена за Россией, что вернет команду на первое место в общем зачете.

Последствия

С тех пор ситуация с условиями участия россиян в Олимпиадах только ухудшалась. На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за санкций в отношении российской легкой атлетики в индивидуальном порядке была допущена только Дарья Клишина. Она единственная из легкоатлетов смогла участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под российским флагом. В остальных видах спорта все участвовали по естественным критериям отбора.

В 2017 году МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Причиной отстранения стали допинговые скандалы в Сочи-2014. Однако спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным флагом, они соревновались под названием «Олимпийские спортсмены из России».

После Олимпиады в Пхёнчхане МОК восстановил членство ОКР. Однако часть санкций была сохранена, в том числе запрет на исполнение гимна и демонстрацию флага. В связи с этим МОК принял решение, что российские спортсмены выступят на Играх в Токио, которые прошли в 2021 году, в составе сборной Олимпийского комитета России.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году санкции в отношении российских спортсменов сохранились. Там спортсмены также выступали в составе сборной Олимпийского комитета России.

В 2023 году Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство ВФЛА после семи лет дисквалификации. Однако дальнейшее участие российских спортсменов в соревнованиях зависит теперь не только от взаимоотношений с антидопинговым ведомством. После начала военной операции в феврале 2022 года большинство федераций отстранили российских спортсменов от международных соревнований.