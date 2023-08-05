Le Figaro: при взрыве в доме на севере Парижа обрушился фасад и пострадали пять человек

При взрыве в Париже пострадали пять человек

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В Париже произошел взрыв в жилом доме, сообщает Le Figaro. Пять человек пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел на последнем этаже трехэтажного дома днем 5 августа в 18-м округе на севере французской столицы. В результате происшествия оказался поврежден фасад здания.

На место отправили сотню пожарных с 20 единицами техники для предотвращения риска пожара, место происшествия перекрыли.

Причина взрыва остается неизвестной, источник издания сказал, что речь идет о бытовом происшествии. Прокуратура Парижа начала расследование.

В июне при взрыве в здании в центре Парижа, который привел к пожару, распространившемуся на соседние дома, пострадали несколько десятков человек. Местных жителей пришлось эвакуировать. Прокуратура Парижа сообщала, что в качестве основной версии рассматривается взрыв газа из-за нарушения правил безопасности.