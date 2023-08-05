Режим ЧС ввели в Канске после взрыва газа в пятиэтажном доме

В Канске ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажном доме

В Канске Красноярской области ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как в одном из жилых пятиэтажных домов взорвался бытовой газ. Об этом сообщила администрация города.

Режим введен для органов управления и муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вечером 4 августа в пятиэтажном доме на улице Каландарашвили в Канске произошел взрыв. Число пострадавших достигло 13, семь человек были госпитализированы, из них двое — в тяжелом состоянии. В одной из квартир после взрыва начался пожар. Специалисты, выехавшие на место происшествия, установили, что стены дома не повреждены, в отличие от межкомнатных перегородок, окон и дверей.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что взрыв произошел при проведении работ по замене трубопровода. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда).

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