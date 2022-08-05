Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн создателям «Карточного домика»

На фоне новых обвинений в сексуальных домогательствах Спейси покинул проект фильма «1242: Врата на Запад» о хане Батые

Кевин Спейси (Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Суд обязал американского актера Кевина Спейси, ранее обвиненного в сексуальных домогательствах, выплатить $31 млн киностудии Media Rights Capital (MRC), снявшей «Карточный домик», сообщил Variety.

Из-за скандала вокруг актера, который играл одну из главный ролей в сериале, команда приостановила съемки шестого сезона и переписала сценарий, убрав из него героя Спейси, в результате чего сезон был сокращен на пять эпизодов. MRC заявила, что это принесло ей многомиллионные потери.

В ноябре 2021 года арбитражный суд обязал Спейси выплатить создателям «Карточного домика» компенсацию $31 млн. Защита актера пыталась оспорить это решение, но Верховный суд Лос-Анджелеса встал на сторону MRC.

Первые обвинения в адрес Кевина Спейси были высказаны в 2017 году. Позже свои обвинения против актера выдвинули еще 30 мужчин. Один из них, актер Энтони Рапп, сообщил, что подвергся приставаниям со стороны Спейси в 14-летнем возрасте в 1986 году.

Однако единственное дело, дошедшее до суда, было закрыто, поскольку обвинитель отказался представить суду в качестве улики свой мобильный телефон, где якобы хранились переписка и видеозаписи со Спейси. Сам актер свою вину не признавал.

В 2019 году прокуратура Лос-Анджелеса закрыла другое дело против Спейси. На этот раз в домогательствах актера обвинил массажист, пожелавший остаться анонимным. По словам мужчины, в 2016 году Спейси приставал к нему во время сеанса в его доме в Малибу. Дело закрыли, после того как мужчина умер.

Читайте на РБК Pro Pro Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Статьи Pro Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды Как уход крупных ретейлеров может изменить договоры аренды Прогнозы Pro Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях Статьи Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта Статьи

А в мае этого года Спейси предъявили новые обвинения. По версии Королевской прокуратуры Великобритании, актер совершил сексуальные действия по отношению к трем мужчинам в 2005, 2008 и 2013 годах.

После обвинений в домогательствах карьера Спейси — лауреата двух «Оскаров» (за «Подозрительные лица» в 1996-м и «Красоту по-американски» в 2000 году) — оказалась практически разрушена. В мае 2021 года было анонсировано участие актера в фильме итальянского режиссера Франко Неро «Человек, нарисовавший бога» (L'uomo Che Disegnò Dio). Однако судьба этого проекта пока не известна, хотя съемки были завершены год назад. А после обвинений, выдвинутых в Великобритании, Спейси покинул проект фильма «1242: Врата на Запад» о хане Батые, сообщал Hollywood Reporter.